Почти половина угольных компаний в России оказались убыточными

За два года в России значительно выросла доля убыточных компаний в угольной отрасли. В январе — феврале об убытках отчитались 45,9% предприятий, что почти вдвое превышает значение за аналогичный период 2022-го. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы Росстата.

Таким образом, доля угольных компаний, приносящих своим владельцам прибыль, в начале года составила всего 54,1%. Для сравнения: в январе — феврале 2022 года 75,4% угольные предприятий России были прибыльными.

Резкое сокращение прибыльности сектора наблюдается на фоне падения мировых цен на уголь. Так, например, стоимость энергоугля в австралийском Ньюкасле на базисе FOB («с погрузкой на судно») в конце февраля составляла $130 за тонну против $190 годом ранее и $240 в 2022-м.

Также негативно на доходы российских угольщиков влияет европейское эмбарго, необходимость предоставлять дисконт покупателям и рост тарифов на перевозку и перевалку грузов.

До этого сообщалось, что импорт российского угля в Китай упал на 21% в марте из-за восстановления пошлин.

Ранее в правительстве РФ задумались об отмене курсовой ренты при экспорте угля.