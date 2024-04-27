Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти половина угольных компаний в России оказались убыточными

«Ведомости»: зимой 45,9% угольных компаний России показали убытки

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

За два года в России значительно выросла доля убыточных компаний в угольной отрасли. В январе — феврале об убытках отчитались 45,9% предприятий, что почти вдвое превышает значение за аналогичный период 2022-го. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы Росстата.

Таким образом, доля угольных компаний, приносящих своим владельцам прибыль, в начале года составила всего 54,1%. Для сравнения: в январе — феврале 2022 года 75,4% угольные предприятий России были прибыльными.

Резкое сокращение прибыльности сектора наблюдается на фоне падения мировых цен на уголь. Так, например, стоимость энергоугля в австралийском Ньюкасле на базисе FOB («с погрузкой на судно») в конце февраля составляла $130 за тонну против $190 годом ранее и $240 в 2022-м.

Также негативно на доходы российских угольщиков влияет европейское эмбарго, необходимость предоставлять дисконт покупателям и рост тарифов на перевозку и перевалку грузов.

До этого сообщалось, что импорт российского угля в Китай упал на 21% в марте из-за восстановления пошлин.

Ранее в правительстве РФ задумались об отмене курсовой ренты при экспорте угля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами