Птица счастья: праздничная утка из Татарстана

Утка на столе — праздник в доме

Бизнес Руслана Нигматзянова начался с семьи, а именно — со стремления обеспечить себя и родных натуральным мясом. Первый опыт в животноводстве предприниматель получил, разводя баранов. Спустя несколько лет к производству баранины добавилась конина и мясо утки. Сегодня продукция хозяйства продается по всей России.

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«По образованию я юрист, но оказался в сфере сельского хозяйства, потому что всегда хотел кормить себя и свою семью здоровыми натуральными продуктами, мясом самостоятельно выращенных животных. Стал знакомиться с сельским хозяйством по собственному желанию. Бизнес — это серьезная работа, и началась она с того, что мой друг, имея богатый опыт в этой области, стал со мной им делиться, обогащал меня знаниями», — говорит Нигматзянов.

Подготовка к созданию собственного предприятия в Лаишевском районе Татарстана заняла два года. Предприниматель рассказывает, что производство мяса в России — это «одна большая проблема». Бизнесмену необходимо быть экспертом в сфере животноводства, уметь организовывать все этапы производства и постоянно находить способы сократить издержки.

«Допустим, взять опыт европейских стран — если люди работают в сельском хозяйстве, они либо выращивают животных, либо занимаются переработкой мяса. У нас в стране надо закрывать все позиции, то есть, например, сам должен вырастить птицу, сам ее забить и переработать, а потом додуматься, как ее реализовать. Фермер должен знать весь процесс от начала до конца, чтобы его труд не был напрасным», — подчеркивает Нигматзянов.

К примеру, если в какой-то полосе нет генетически выведенной породы, то приходится ее закупать. «Чтобы сэкономить, можно купить яйцо, тогда нужно оборудование, чтобы в инкубаторе эту птицу самому получить. Или необходимо закупить родительское стадо, тогда ты получаешь яйцо намного дешевле. Если продавать выращенную птицу в виде сырой тушки, фермер может заработать какие-то копейки, а переработав, он зарабатывает больше денег и, кроме того, он потребителю может предоставить качественный и свежий продукт. Все эти сложности надо умудриться преодолеть», — объясняет предприниматель.

На старте производства выбор пал на мясо утки, так как это высокомаржинальный продукт. Его используют в ресторанах для изысканных блюд.

На столах российских семей утка появляется только по особому поводу. «Если утка появляется на столе, значит в семье праздник», — говорит бизнесмен.

Как подружиться с розничными сетями

80% бизнеса сельхозкооператива «Каусар» в настоящее время приходится на производство мяса утки и 20% — баранины и конины. Причем такое соотношение предложения может меняться в зависимости от спроса. Несколько корпусов, с которых начинался бизнес, за 7 лет превратились в крупное производство. Сейчас оно представляет из себя порядка 10-20 тыс. квадратных метров корпусов для птицы, 10-15 тыс. голов родительского стада и современную импортную линию по забою птицы стоимостью около 1 млн долларов. Сегодня в кооператив входит 16 сельхозпроизводителей, выпускающих 1500 тонн продукции в год.

«Мы сейчас представлены почти во всех федеральных сетях: «Ашан», «Лента», Metro, «Агроторг». Продаем от Сахалина до Калининграда. Наша линейка — это порядка 50 продуктов», — рассказывает предприниматель.

По его словам, попасть в федеральные розничные сети было непросто, но пошло на пользу всему предприятию не только из-за финансовой выгоды. «Когда бизнес начинался в 2011 году, не было договоров с сетями, и с этим были проблемы. Чтобы попасть в сеть, надо было пройти аудит. Чтобы его пройти, необходимо показать, что у тебя качественная переработка, в помещениях соблюдены санитарные нормы. Не имея такого помещения, мы его арендовали, нашли оборудование. Проходя аудит, мы думали, что не справимся со всеми этими сложностями. На самом деле мы узнали, что работа с сетями помогает нам упорядочить свой бизнес, навести порядок в организации, гарантировать потребителю качество. Через сети мы можем реализовывать продукцию во многих регионах нашей страны. Мы и сети друг другу нужны. Чтобы прийти к этой дружбе мы преодолели множество ступеней за эти годы», — объясняет Нигматзянов.

Реализовывать продукцию сельхозкооперативу помогает портал бизнес-навигатора МСП. Нигматзянов рассказывает, что использует портал для продвижения продукции через интернет и рассчитывает за счет этого увеличить клиентскую базу.

«Эта система помогает развивающимся фермерам, кооперативам и сельскому хозяйству в целом. Наша задача была только зарегистрироваться и выставить там продукцию, фотографии, ценники, то есть от нас было минимум действий. Про нас стараются рассказать всей России как минимум, а может быть, и другим странам. Мы за это очень благодарны, ждем положительных результатов», — говорит бизнесмен.

«Москва ест много»

Сельхозкооператив занимается также производством баранины и конины, но цех для переработки площадью 1300 кв. м пока приходится брать в аренду. В ближайшее время предприятие построит собственный завод на средства, полученные от региональных властей.

«Правительство России разработало программу по поддержке кооперативов. Нам выделили 30 млн рублей для приобретения оборудования, которое мы сейчас устанавливаем уже в наш собственный цех, чтобы не платить аренду. Тогда мы сами сможем производить такой объем продукции, который обеспечит бесперебойные поставки тем сетям, с которыми мы пытаемся договориться. Пока мы боимся заключать договор, потому что у нас нет такой мощности, нет переработки, нет своего завода. Но сейчас мы выходим на новый серьезный уровень», — рассказывает Нигматзянов, отмечая, что кооператив сейчас «самодостаточный» и не привлекает инвесторов.

Продукция сельхозкооператива реализуется уже по всей России, но есть один регион — безусловный лидер по спросу.

«Спрос на нашу продукцию разный в зависимости от региона. Лидер, конечно, — Москва. Москва ест много, Москва ест все. Это самый предпочтительный регион», — отмечает предприниматель.

При этом продукция имеет свою сезонность. Спрос значительно растет в холодное время года, когда люди начинают чаще есть мясо, а в летнюю жару — наоборот падает. Поэтому и в северных регионах России продукция реализуется успешно, говорит Нигматзянов.

В ближайшие два года сельхокооператив планирует не только построить завод по переработке мяса, но и добавить в линейку производства несколько высокомаржинальных продуктов, в том числе говядину.

Курс на ОАЭ

По словам председателя кооператива, благодаря выбранной в производстве нише предприятие не сталкивается с жесткой конкуренцией.

«Наш бизнес находится в такой нише, где не так много конкурентов. Если бы мы были в разряде дешевых продуктов, там конкуренция большая, так как спрос больше. Мы организовали бизнес на пару ступеней выше, поэтому конкурентов меньше. То есть мы сделали правильный выбор», — говорит он.

В течение двух лет Нигматзянов планирует вывести свой бизнес на международный рынок, а именно в Объединенные Арабские Эмираты.

«Мы уже немного познакомились с этим рынком, присмотрели там помещения, в которых можно было бы запустить переработку. Мы познакомились с условиями выхода на этот рынок, включая юридические вопросы. Ставим задачу выхода на этот рынок в течение двух лет», — обозначил цель предприниматель.