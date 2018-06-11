Шанхайский дух тебе товарищ: что решили на саммите ШОС

В воскресенье в китайском Циндао завершился двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры ШОС, а это Китай, Индия, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Пакистан, много говорили о «шанхайском духе», участвовали в торжественных приемах, дегустировали блюда из королевских креветок, любовались салютом на берегу Желтого моря, в общем едва не свели все к праздничному шоу, но в итоге все же приняли стратегический документ. Он называется «Циндаоская декларация» (по названию местного города). И подписали еще полтора десятка актов, призванных перезапустить проект ШОС, придать ему оперативности.

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При этом председатель КНР Си Цзиньпин выступил на саммите с воодушевляющей речью. Выступление называлось так: «Развитие «Шанхайского духа» во имя формирования сообщества единой судьбы». Товарищ Си назвал саму площадку ШОС универсальной, эффективной, конструктивной и даже «важнейшей инновацией в теории и практике международных отношений». В рамках ШОС, считает он, удается решать любые конфликтные ситуации. А все потому, что лидеры ШОС демонстрируют подлинно «шанхайский дух», уходящий корнями в конфуцианство, то есть, взаимное доверие, равенство, взаимную выгоду, равноправие, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию.

«Мы будем, руководствуясь «шанхайским духом», объединять усилия для развертывания доверительного сотрудничества, в полном единодушии строить сообщество единой судьбы ШОС, стимулировать формирование международных отношений нового типа, рука об руку продвигаться в мир, где царят устойчивый мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность, чистота и красота», — подытожил лидер КНР.

Борьба с «тремя силами зла»

Циндаоская декларация – это евразийский взгляд прежде всего на то, как следует политическими средствами бороться с «тремя силами зла» — терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом. На самом деле сил зла побольше будет. На саммите говорили и о необходимости наращивать борьбу с наркотрафиком и киберпреступлениями...

Но не менее важная часть декларации – экономическая. Си предложил странам ШОС активнее вести строительство нового Шелкового пути из Китая в Европу и Среднюю Азию и далее, на африканский континент.

Китайский лидер предложил, в честности, в рамках Межбанковского объединения ШОС запустить целевую кредитную программу на 30 млрд юаней, в течение трех лет выделить государствам-членам 3000 грантов в области развития человеческих ресурсов и предоставить услуги на основе возможностей метеоспутника «Фэнъюнь-2».

В Циндаоской декларации также говориться о необходимости расширять возможности использования нацвалют в торговой и инвестиционной деятельности, снижать зависимость от доллара США. Подписан также меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в области микро-, малого и среднего предпринимательства.

Одним поясом повязаны, одной судьбой

Про взаимовыгодные экономические связи между членами ШОС говорил на саммите и Владимир Путин. Он отметил рост оборотов торговли и инвестиций.

«Мы упрощаем взаимный доступ товаров и услуг, совершенствуем таможенное регулирование, ликвидируем излишние административные барьеры, запускаем совместные проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства», — отметил Путин.

В мае в Казахстане было подписано соглашение о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем. «Важно предпринимать и другие шаги, ведущие к наращиванию координации при реализации торговых, инвестиционных и инфраструктурных проектов по линии ЕАЭС и китайской программы «Один пояс, один путь», — считает Путин.

Отвечая на вопросы журналистов Путин напомнил, что в ходе его госвизита в Китай, который состоялся в минувшую пятницу 8 июня, дано поручение проработать технико-экономическое обоснование евразийского экономического сотрудничества с Китаем и другими странами. Со ссылкой на данные МВФ Путин сообщил, что страны ШОС, их совокупная экономика «по объёму, паритету покупательной способности стала больше, чем объём экономики стран «семёрки». Это говорит о том, что у ЕАЭС и ШОС имеются «огромные перспективы». Темпы экономического роста этого региона значительно выше, чем в мире.

«Индия демонстрирует рекордные темпы роста – 7,7%. Слава богу, в России возобновился экономический рост. Он пока скромный и несопоставим ни с темпами роста Китая, ни с темпами роста Индии, но он уже находится в положительной зоне и будет увеличиваться, я в этом не сомневаюсь», — сообщил Путин.

С прошлого года в состав ШОС входят 8 государств-членов. На статус наблюдателя подали заявки и претендуют Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Азербайджан, Армения, Сирия, Камбоджа.

Статус «партнера по диалогу ШОС» имеет Турция. Изъявили желание стать партнером ШОС также Украина, Мальдивские острова, Египет, Катар, Израиль.

Уже имеют статус страны-наблюдателя Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Кстати, глава Белоруссии Александр Лукашенко приехал на саммит ШОС, как шептались в кулуарах саммита, с наследником, сыном Колей.

Дальнейшее расширение ШОС в ближайшее время, судя по всему, не планируется. После присоединения Индии и Пакистана к ШОС стало понятно, что формат ШОС испытывает давление. Та же Индия не ладит с Китаем. А интересы Монголии и Китая нередко расходятся с интересами России в реализации инициативы «Пояса и пути».

Проблема на $100 млрд

На протяжении многих лет, несмотря на рост товарооборота, стремящегося к $100 млрд, сохранятся нестыковки в торговом законодательстве России и Китая, отмечает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

«Без упрощения таможенных процедур, правил торговли между Китаем и Россией, без снятия дискриминационного доступа на единую торговую площадку дальнейший рост товарооборота проблематичен», — говорит Левашенко.

Кроме того, Белоруссия и Казахстан все активнее перетягивают одеяло на себя в реализации проекта Шелкового пути в Европу.

Наконец, есть проблема с точки зрения экологии. Китай продавил возможность строить на границе с Россией вредные производства, добавляет Левашова.

Слабо проработана и проблема влияния санкций Запада к России и альтернативные возможности Китая по этой части. Китайский частный бизнес не горит желанием развивать сотрудничество с российским, если российская компания находится под санкциями.

Переход на расчеты в рублях и юанях вместо доллара – тоже из разряда желаемого с политической точки зрения, а не экономической. Бесполезно даже пробовать менять в Циндао, Шанхае или Пекине рубли на юани. Российский рубль в Китае мало кому интересен и российскую наличную валюту в китайских банках не держат.

При этом в Китае давно и широко представлены, например, американские и европейские компании, в том числе ритейлеры Walmart и Carrefour. Но в России этих сетей сейчас нет. Это говорит о том, что сколько бы лидеры КНР и России ни призывали к сближению экономик, бизнес идет туда, где выгоднее. И где безопаснее вести дела.

Что может оказаться сильнее: «шанхайский дух» Евразии или Трамп, Меркель и санкции Запада? В конце прошлой недели закончился саммит G7, на котором обсуждалась возможность возвращения России в клуб развитых стран Запада. Путин дал понять, что «возвращение» не актуально, теперь Россия дружит с Китаем и едва ли не со всей Азией. А западные страны так в итоге и не договорились по поводу России.

Министр экономического развития Максим Орешкин, принимавший участие в саммит ШОС в Циндао, ответил на вопрос «Газеты.Ru» о санкциях и «шанхайском духе» предсказуемо: «Сильнее окажется сила русского народа».