Курсы валют$ 61.18 (+0.349) 75.60 (+0.299)
Москва: +12°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт

«Введем санкции, когда Россия этого заслужит»

Трамп рассказал, когда США введут новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции против России будут введены тогда, когда Москва «действительно этого заслужит». Тем временем в России продолжается работа над ответными мерами в адрес Вашингтона в связи с ограничениями, принятыми Минфином США 6 апреля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России, когда Москва этого действительно заслужит. Об этом сообщает Reuters. «Мы введем санкции, как только они (Россия) действительно этого заслужат», — сказал Трамп, добавив, что хочет наладить отношения с Россией.

Реклама

Посол США в ООН Никки Хейли в минувшую пятницу заявила, что 16 апреля Белый дом введет новые санкции в отношении России за ее действия в Сирии. В то же время российские СМИ сообщали, что посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России за поддержку сирийских властей.

Письмо, как писал «КоммерсантЪ», состоит из двух частей. В первой американские власти объясняют смысл операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками. Вашингтон полагает, что Дамаск виновен в применении химического оружия против населения и что «международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада». Во второй части письма Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. Причина — «поддержка сирийского режима».

Позже представители американской администрации опровергли информацию о новых санкциях. По новой версии, меры против России рассматриваются, но точной даты их введения, нет.

Главная причина изменения курса, как заявляют СМИ, заключается в том, что на момент анонса Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу. «Трамп пообщался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что у него еще нет уверенности по вопросу их введения», — сообщало издание The Washington Post.

Позже газета The New York Times писала, что президент США узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизионных новостей. «В воскресенье Трамп смотрел телевизор и услышал заявление посла США в ООН Никки Хейли о том, что президент планирует ввести новые санкции против России», — сообщает издание. По словам источников издания, эта новость «вызвала его гнев, так как он не принимал этого решения».

Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов отмечает, что несостоявшиеся санкции — это, скорее, организационная проблема внутри администрации Трампа, а не свидетельство возможного потепления отношений. Для настоящей разрядки необходимо сформировать содержательную повестку для переговоров. К тому же текущая внешняя и внутренняя политика США строятся на мощной антироссийской риторике, поэтому не стоит обольщаться некоторым затишьем.

«Новые санкции могут быть введены в любой момент», — полагает Лукьянов.

Последние ограничительные меры со стороны американской администрации были введены против России 6 апреля. Тогда в санкционный список внесли 24 фамилии российских бизнесменов и политиков и 15 компаний. Точечные санкции отразились не только на стоимости акций попавших в список компаний, но и на всей российской экономике — курс рубля стал стремительно снижаться до уровня декабря 2016 года.

Эти действия со стороны Вашингтона побудили российские власти к разработке своего ответа в виде законодательной инициативы, которую Госдума намерена рассмотреть в первом чтении уже в мае. Речь идет о законопроекте, в котором оговаривается запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов.

В пакете мер готовящегося законопроекта — прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США, а также с организациями, находящимися прямо или косвенно под американской юрисдикцией в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли. Последний пункт имеет ключевое значение для российских авиакомпаний, авиапрома, отечественного производителя титана «ВСМПО-Ависма» и американской корпорации Boeing. По данным таможенной статистики, в прошлом году Россия импортировала из США самолетов и двигателей на $3,7 млрд и поставила в эту страну титана на $200 млн.