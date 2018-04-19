«Введем санкции, когда Россия этого заслужит»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении России, когда Москва этого действительно заслужит. Об этом сообщает Reuters. «Мы введем санкции, как только они (Россия) действительно этого заслужат», — сказал Трамп, добавив, что хочет наладить отношения с Россией.

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Посол США в ООН Никки Хейли в минувшую пятницу заявила, что 16 апреля Белый дом введет новые санкции в отношении России за ее действия в Сирии. В то же время российские СМИ сообщали, что посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России за поддержку сирийских властей.

Письмо, как писал «КоммерсантЪ», состоит из двух частей. В первой американские власти объясняют смысл операции, осуществленной в отношении Сирии американцами и их союзниками. Вашингтон полагает, что Дамаск виновен в применении химического оружия против населения и что «международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада». Во второй части письма Хантсман уведомляет Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении нее новые санкции. Причина — «поддержка сирийского режима».

Позже представители американской администрации опровергли информацию о новых санкциях. По новой версии, меры против России рассматриваются, но точной даты их введения, нет.

Главная причина изменения курса, как заявляют СМИ, заключается в том, что на момент анонса Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу. «Трамп пообщался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что у него еще нет уверенности по вопросу их введения», — сообщало издание The Washington Post.

Позже газета The New York Times писала, что президент США узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции из телевизионных новостей. «В воскресенье Трамп смотрел телевизор и услышал заявление посла США в ООН Никки Хейли о том, что президент планирует ввести новые санкции против России», — сообщает издание. По словам источников издания, эта новость «вызвала его гнев, так как он не принимал этого решения».

Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов отмечает, что несостоявшиеся санкции — это, скорее, организационная проблема внутри администрации Трампа, а не свидетельство возможного потепления отношений. Для настоящей разрядки необходимо сформировать содержательную повестку для переговоров. К тому же текущая внешняя и внутренняя политика США строятся на мощной антироссийской риторике, поэтому не стоит обольщаться некоторым затишьем.

«Новые санкции могут быть введены в любой момент», — полагает Лукьянов.

Последние ограничительные меры со стороны американской администрации были введены против России 6 апреля. Тогда в санкционный список внесли 24 фамилии российских бизнесменов и политиков и 15 компаний. Точечные санкции отразились не только на стоимости акций попавших в список компаний, но и на всей российской экономике — курс рубля стал стремительно снижаться до уровня декабря 2016 года.

Эти действия со стороны Вашингтона побудили российские власти к разработке своего ответа в виде законодательной инициативы, которую Госдума намерена рассмотреть в первом чтении уже в мае. Речь идет о законопроекте, в котором оговаривается запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов.

В пакете мер готовящегося законопроекта — прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США, а также с организациями, находящимися прямо или косвенно под американской юрисдикцией в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли. Последний пункт имеет ключевое значение для российских авиакомпаний, авиапрома, отечественного производителя титана «ВСМПО-Ависма» и американской корпорации Boeing. По данным таможенной статистики, в прошлом году Россия импортировала из США самолетов и двигателей на $3,7 млрд и поставила в эту страну титана на $200 млн.