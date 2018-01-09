«Страховая пенсия будет увеличиваться»

В прошедшем 2017 году были зафиксированы случаи отказа Пенсионным фондом России в назначении людям страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов, приводит «Российская газета» слова министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

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По его словам, таким категориям людей назначается социальная пенсия. Чиновник также рассказал, что если итоговый размер пенсии оказывается ниже прожиточного минимума, то в таких случаях предусмотрена доплата как раз до уровня прожиточного минимума.

«Но хочу заметить, что сейчас средняя страховая пенсия по старости по стране более чем в полтора раза (в 1,65 раза) выше прожиточного минимума пенсионера. И в дальнейшем она будет увеличиваться», — указал глава ведомства.

По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии в этом году будет 14 тысяч 75 рублей, для неработающих пенсионеров — 14 329 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии составит 9 045 рублей.

В ведомстве пояснили, что страховая пенсия по старости положена россиянам, достигшим пенсионного возраста (мужчинам с 60 лет, женщинам — с 55 за исключением «досрочников»), которые «накопили» минимальный страховой стаж и пенсионные баллы. Страховой стаж должен быть не менее девяти лет, а к 2024 году — 15 лет. Пенсионных баллов должно быть накоплено, если человек собрался на пенсию в этом году, не менее 13,8 (к 2025 году — 30).

Если стажа и баллов недостаточно, то человеку вместо страховой пенсии назначается социальная. Но — на пять лет позже, то есть женщины могут начать ее получать с 60 лет, а мужчины — с 65. Если в течение этих пяти лет человек будет официально трудоустроен, то имеет возможность накопить недостающие баллы или стаж. В Пенсионном фонде уточнили, что отказы в назначении пенсий были всегда, но их процент не велик. Например, по итогам 2016 года отказ в пенсии получили 0,4% от общего числа обратившихся за ней. Цифра по итогам 2017 года будет посчитана позже.

Несколькими днями ранее сообщалось, что, в соответствии с утвержденным бюджетом ПФР, в 2018 году его расходы на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 млрд руб. и составят 7,15 трлн руб. Страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7%.

Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 млрд руб. и составят 981 млрд руб.

На прошлой неделе глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов пояснил, что стимуляция развития разных уровней пенсионной системы в России окажет благоприятное влияние на ситуацию при повышении пенсионного возраста в стране. Дроздов напомнил, что кроме обязательного государственного уровня пенсионной системы в стране будут развиваться также корпоративный и добровольный.

По его словам, государственный уровень пенсионной системы уже был затронут преобразованиями: например, в стране было увеличено количество лет, необходимых для назначения страховой пенсии. Кроме того, было изменено минимальное количество баллов, требуемых для получения пенсии.

Вторым уровнем пенсионной системы он назвал корпоративные системы. По словам главы ПФР, будут изменены нормы в законодательстве для стимулирования их развития. От этого выиграют, в частности те, кто работают на вредном или опасном производстве, передает ФАН.

К третьему уровню Дроздов отнес добровольную пенсионную систему. В него входят компании, относящиеся к топливно-энергетическому комплексу России, а также предприятия сферы транспорта и финансов. Как отметил глава ПФР, его ведомство напрямую отвечает за первое из перечисленных направлений. Дроздов подчеркнул, что государственная система требует не реформ, а отдельных улучшений.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении до 246 месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии,

применяемого для расчета ее размера. В минувшем году длительность этого периода составляла 240 месяцев. Однако данное изменение коснется только тех, кому пенсия будет назначена со следующего года, приводит RT слова председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, руководителя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского.

«Для тех, кто уже на пенсии, это не имеет никакого значения. Речь о тех, кто только будет выходить на пенсию и получать ее накопительную часть. Но даже для них, строго говоря, добавка шести месяцев мало на что повлияет. Это чисто технологическая вещь, которая фиксируется законом. Она связана с тем, что растет средняя продолжительность жизни», — пояснил Рязанский.

Инициативу активно продвигал Минтруд. В ведомстве объясняли, что это позволит постепенно довести ожидаемый период выплат накопительной пенсии «до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни ее будущих получателей».

Ранее же президент подписал закон о продлении заморозки на эту часть пенсии до 2020 года. Мораторий на ее формирование держится с 2014 года. Таким образом планируется уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ, на 551,3 млрд рублей.

Осенью прошлого года Топилин сообщал, что пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7%.

«В связи с тем, что у нас прогноз поменялся — 3,2% будет инфляция в этом году, то в этой связи принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года, то есть не с 1 февраля», — указывал министр.

Топилин подтвердил отсутствие планов по индексации пенсии работающим пенсионерам. Глава Минфина Антон Силуанов тогда же подчеркивал, что пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в 2018 году.

«По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций», — заявлял он.