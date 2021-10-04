Мужчина вывез на автомобиле 5 тонн украденного чугуна

В Ростовской области мужчину подозревают в краже 500 чугунных слитков. Как сообщает пресс-служба МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, 32-летний местный житель вывозил слитки на автомобиле.

Полицейские установили, что из полувагона грузового поезда злоумышленник похитил чугунные слитки общей массой более 5 тонн. Судя по снимкам, мужчина вывозил металл на отечественном легковом автомобиле «ВАЗ-2109».

Полицейские задержали подозреваемого в пункте приема металлолома. Сумма ущерба составила около 170 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

close 100% пресс-служба МВД

Ранее сообщалось, что на Сахалине возбудили уголовное дело против мужчины, который украл 1,5 тонны кабеля и рельсов местной железной дороги, а затем сдал груз на металлолом.