Составлен рейтинг автомобилей по безопасности пассажиров на задних сиденьях

В современном мире разработчики автомобилей уделяют много внимания безопасности авто. Журнал Consumer Reports составил рейтинг представленных на американском рынке популярных новых авто по обеспечению безопасности пассажиров на задних сиденьях.

Оценивались также напоминание о ремнях безопасности, удобство использования детского кресла и бустера, конструкция подголовников, оповещение водителя о пассажирах на задних местах, механизм ремней безопасности, наличие задних подушек безопасности и сами конструктивные особенности машины.

По словам экспертов, им не попался автомобиль, который был получил высшие оценки во всех категориях.

Среди автомобилей нынешнего года первое место заняла Toyota Sienna, второе — Nissan Rogue, третье — Ford Bronco Sport. В рейтинге моделей 2022 года тройка победителей выглядит так: Nissan Pathfinder, Honda Civic и Mitsubishi Outlander.

Худшие результаты в рейтинге текущего модельного года показал седан бизнес-класса Genesis G80, а среди моделей 2022 года — Volkswagen Taos.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» готовит свой электромобиль к серии. Чтобы довести выставочный образец электромобиля «Кама-1″ до серийной машины, соответствующей действующим нормативам и способной выдержать краш-тесты, потребуется большой объем работ и огромные инвестиции, объяснил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.