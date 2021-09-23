Российских водителей перестали штрафовать за одно нарушение

ГИБДД перестала штрафовать российских водителей за превышение средней скорости. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на МВД.

В ведомстве пояснили, что формы федерального статистического наблюдения, которые в настоящее время использует Госавтоинспекция, не включают в себя сведения по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме. При этом в министерстве не уточнили, как давно полиция прекратила преследовать за данное нарушение и по какой причине.

Издание пишет, что практика, когда нарушение фиксируют две камеры, расположенные на расстоянии нескольких км друг от друга, была в России почти семь лет. Водители нередко жаловались, что это незаконно, так как в правилах дорожного движения отсутствует понятие «средняя скорость».