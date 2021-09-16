Водителей предупредили о новых штрафах за «декор» автомобиля

Инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Об этом сообщает портал Autonews.

Новые санкции ГИБДД связаны с тем, что каркасные шторки подвели под определения из техрегламента Таможенного союза и ПДД. Согласно документу, никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя.

Ранее ограничение обзорности «стоило» автовладельцам 500 рублей, а теперь дородные полицейские либо выписывают предписание на снятие шторок и сеток — на это дается десять дней, либо просят их демонтировать прямо на месте, когда это возможно.

Если водитель в десятидневный срок не уложился, автоинспекция остановит регистрацию автомобиля. Это подразумевает получение специального сертификата на безопасность и особую отметку в документах. При отсутствии такого документа возможны штрафы и даже лишение водительских прав при повторном нарушении.

Ранее водителям назвали шесть фраз, которые лучше не говорить сотрудникам ГИБДД.