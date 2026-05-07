«Зыбкая правовая основа». Медведев усомнился в законности существования Германии

Медведев заявил, что ФРГ не имеет правовой основы для существования

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Германии нет достаточной правовой основы для существования, назвав присоединение ГДР в 1990 году неправовым «растворением». Он также предупредил, что даже приближение ФРГ к обладанию ядерным оружием станет для России casus belli (поводом для войны). В свою очередь, ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил об «эпохальных изменениях» в стране, а российский посол Сергей Нечаев отметил, что Берлин ускоренно милитаризуется и готовится к конфликту с Россией.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал ФРГ и заявил, что у современной Германии нет достаточной правовой основы для существования . Об этом говориться в его статье, опубликованной на сайте RT.

В публикации Медведев подчеркнул, что поглощение Германской Демократической Республики (ГДР) в 1990 году прошло без референдума или другого свободного волеизъявления граждан.

«Тогда под вводящий в заблуждение интершум об «объединении немецкого народа» восточногерманское государство было фактически растворено в западногерманском», — указал Медведев.

Процесс поглощения ГДР не сопровождался соблюдением юридических процедур, подчеркивает зампред Совбеза РФ.

«Правовая основа немецкой государственности очень зыбкая. При желании все, что случилось с момента начала объединения ФРГ и ГДР, можно рассмотреть сквозь призму правила ex injuria jus non oritur («незаконные действия не создают право»), если вдруг будет подобная необходимость. Иными словами, нынешняя ФРГ не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования (я уж не говорю о крайней несамостоятельности ФРГ с момента создания и ее чудовищной вассальной зависимости от США)», — говорится в публикации.

Нынешние политики в ФРГ должны помнить об этом, добавил Медведев.

Ядерная опасность

Дмитрий Медведев в своей статье также отметил, что в последнее время в общественно-политический дискурс Германии «вбрасываются посылы о необходимости «подумать» над получением собственного ядерного оружия».

Он подчеркнул, что даже приближение ФРГ к обладанию ядерным оружием станет для России casus belli (поводом для войны).

Зампред Совбеза выразил сомнение, что США, выступающие за новый договор СНВ‑4 с участием Китая, одобрят перспективу ядерной Европы во главе с милитаристской Германией.

В настоящее время Германия не имеет собственного ядерного оружия, но на авиабазе Бюхель размещено около 20 американских бомб, решение о применении которых остается за США. В январе депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Кай Готтшальк призвал создать национальный ядерный арсенал.

Эпохальные перемены

6 мая канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил об «эпохальных изменениях», выступая на бизнес-форуме в Дюссельдорфе.

«Мы являемся свидетелями, дамы и господа, глубокого эпохального перелома — такого, какой каждое поколение переживает однажды. Нам, тем, кто родился после Второй мировой войны, просто повезло. Но теперь, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, мы переживаем это так же, как каждое поколение в предыдущие столетия, — и наше тоже», — заявил Мерц.

По его словам, новые кризисы возникают еженедельно, их уже нельзя называть просто «внешней политикой», и Европе необходимо меняться.

Кроме того, 7 мая Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности.

«Россия остается и в обозримом будущем останется самой большой угрозой для нашей безопасности. Она остается угрозой для евроатлантических отношений», - сказал Мерц на пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском.

Новая война?

Накануне посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин активизировал процесс милитаризации и ведет подготовку к военному конфликту с Россией .

«Открещиваясь от обвинений в превращении в страну вооруженного украинского конфликта, Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с РФ, предусматривающий ускоренную милитаризацию <...>, увеличение бундесвера и безудержное накачивание военной сферы бюджетными и заемными средствами», — приводит его слова газета «Известия».

В апреле в ходе визита Владимира Зеленского в Берлин Украина и Германия подписали 10 соглашений о сотрудничестве. Как сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, был согласован пакет документов на сумму около €4 млрд, включающий укрепление ПВО, разработку систем дальнего удара и производство дронов.