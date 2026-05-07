Кисту размером с дыню удалили пациентке московские хирурги

Врачи городской клинической больницы имени Буянова удалил гигантское новообразование у 47-летней пациентки. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Женщина была доставлена в приемный покой больницы с жалобами на боли в области живота и слабость. В ходе обследования врачи обнаружили у пациентки доброкачественное новообразование — муцинозную цистаденому, которая развилась в центральной части печени и была спаяна с магистральными сосудами и желчными протоками.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, опухоль размером 27 на 21 см. Хирурги смогли аккуратно отделить и удалить кисту, сохранив здоровые ткани, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Она выписана на амбулаторное лечение.

До этого в Алтайском крае хирурги онкологического центра Барнаула удалили у 71-летней пациентки огромную злокачественную опухоль кишечника. Операция длилась около трех часов. Хирурги отсекли часть кишки с опухолью, которая вросла в брюшную полость, но не задела соседние органы и не дала метастазов.

