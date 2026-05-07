Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Кисту размером с дыню удалили пациентке московские хирурги

Московские врачи удалили пациентке кисту размером с дыню
Telegram-канал «Московская медицина»

Врачи городской клинической больницы имени Буянова удалил гигантское новообразование у 47-летней пациентки. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Женщина была доставлена в приемный покой больницы с жалобами на боли в области живота и слабость. В ходе обследования врачи обнаружили у пациентки доброкачественное новообразование — муцинозную цистаденому, которая развилась в центральной части печени и была спаяна с магистральными сосудами и желчными протоками.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, опухоль размером 27 на 21 см. Хирурги смогли аккуратно отделить и удалить кисту, сохранив здоровые ткани, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Она выписана на амбулаторное лечение.

До этого в Алтайском крае хирурги онкологического центра Барнаула удалили у 71-летней пациентки огромную злокачественную опухоль кишечника. Операция длилась около трех часов. Хирурги отсекли часть кишки с опухолью, которая вросла в брюшную полость, но не задела соседние органы и не дала метастазов.

Ранее российские врачи удалили школьнице кисту размером с младенца.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!