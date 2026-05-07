В Совфеде напомнили Пашиняну о двух стульях после решения пропустить парад в Москве

Решение премьера Армении Никола Пашиняна пропустить парад, посвященный Дню Победы в Москве, является суверенным, однако ему не усидеть на двух стульях в рамках пути Еревана на евроинтеграцию. Об этом «Газете.Ru» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это его право. Всякие бывают причины. Все-таки первое лицо государства. Приехал, не приехал. А дело разве в этом? Дело в том, что он два дня назад провел саммит [Европейского политического сообщества]. По сути, это русофобский шабаш, который был в Ереване, куда прилетели все наши враги... Усидеть на двух стульях не удастся. Это говорил наш президент ему в апреле. Если он это не понял, поймет в ближайшем будущем. А самое главное, это поймет армянский народ, когда увидит, к чему могут привести подобные отношения с нашей страной», — сказал сенатор.

Джабаров напомнил, что Армения — «это не Пашинян», и масса обычных людей в этой стране позитивно относятся к России. Сам Пашинян как политик продолжает курс на евроинтеграцию, отметил собеседник.

По словам сенатора, премьер Армении остается главой государства и принимает самостоятельные решения.

Пашинян проинформировал президента России Владимира Путина о том, что не приедет на парад Победы в Москву из-за предвыборной кампании.

В Ереване 5 мая состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения — Европейский союз. Событие стало знаковым этапом в сближении страны с европейскими структурами и ознаменовало смену ее внешнеполитического вектора.

Ранее в Совфеде назвали «сходкой в Ереване» саммит с участием Зеленского.