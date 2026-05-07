Микробиолог рассказал, как россиянам противостоять «супербактериям» с Украины

Устойчивые к антибиотикам так называемые супербактерии, идущие из больниц Украины, угрожают не только Европе, но и России. Изобретение новых антибиотиков и налаживание работы Санэпиднадзора по примеру СССР помогут России справиться с мутировавшими бактериями и вирусами. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

«В основном, это так называемая больничная инфекция, где в больницах появляются такие вирусы, бактерии, которые устойчивы ко всем антибиотикам. Так сказать, которые, используются в данной больнице... Для этого надо новые какие-то изобретать антибиотики, либо лечить как по старинке, что называется, домашними средствами: припарками и тому подобное, молоком с медом и тому подобное. Это более эффективно», — сказал эксперт.

По словам Никулина, устойчивые к антибиотикам «супербактерии» формируются в больницах Украины. Там бактерии и вирусы на фоне применения к раненым определенных препаратов мутируют. В итоге появляются измененные виды бактерий и вирусов, которые могут противостоять антибиотикам.

«Для нас, конечно, это угроза, потому что у нас миллионы украинских беженцев, большей части из которых вообще никогда в жизни никаких прививок не делали», — указал биолог.

Поэтому, подчеркнул специалист, в России необходимо возрождать имевшую место в Советском Союзе систему санитарно-эпидемиологического надзора для того, чтобы обезопасить россиян от «супербактерий».

«В Советском Союзе больного с подозрением на инфекционное заболевание тут же сажали в отдельный блок. Когда в шестидесятых годах пришел гонконгский грипп и была вспышка черной оспы, всех даже с подозрением на болезнь помещали в бокс. А бокс это что такое? Это отдельное помещение, отдельный вход, санузел и отдельная система вентиляции. Вот и все. А вот так строит сейчас только Министерство обороны», — рассказал он.

До этого британская газета The I Paper писала о том, что Европа столкнулась с угрозой распространения устойчивых к антибиотикам «супербактерий» с Украины.

По информации издания, боевые действия на Украине создали идеальные условия для появления опасных инфекций, которые нечувствительны к антибиотикам. Они распространяются с пугающей скоростью, превращая страну в «глобальный инкубатор». В публикации уточнили, что самую большую угрозу представляет бактерия Klebsiella pneumoniae, которая ежегодно уносит жизни более 100 тысяч человек по всему миру.

Ранее медики предупредили о страшных последствиях распространения «супербактерий».

 
