Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

Звезда «Ворониных» рассказала о сложностях пробиться в кино

Актриса Волкова заявила, что блогеры мешают начинающим артистам пробиться в кино
volkovihome/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Екатерина Волкова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что начинающему артисту сейчас сложно пробиться в кино.

Волкова считает, что это связано с нездоровой конкуренцией. Как она отметила, раньше актеры соревновались с актерами, и получал роль тот, у кого больше опыта и мастерства. Однако, уточнила артистка, все изменилось, когда в кино начали приглашать блогеров и других людей без профильного образования.

«Потому что у них уже есть готовая аудитория, а их популярность в интернете может повысить интерес к проекту и рейтинги. Я знаю и вижу, как из-за этого страдают молодые актеры, как они огорчаются, когда узнают, что на их потенциальную роль утвердили не коллегу по цеху, а человека из соцсетей. Это не хорошо и не плохо – это просто реальность киноиндустрии сегодня», — поделилась артистка.

Волкова уточнила, что пробиться новым артистам все еще можно, но сложнее, чем раньше. Она посоветовала молодым коллегам набраться терпения, больше верить в себя и не сворачивать со своего пути. Актриса уверена, что упорство, мастерство и любовь к делу помогут достичь успеха.

Ранее Киркоров снова выиграл суд из-за спора о пирсе.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!