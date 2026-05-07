Звезда «Ворониных» рассказала о сложностях пробиться в кино

Актриса Екатерина Волкова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что начинающему артисту сейчас сложно пробиться в кино.

Волкова считает, что это связано с нездоровой конкуренцией. Как она отметила, раньше актеры соревновались с актерами, и получал роль тот, у кого больше опыта и мастерства. Однако, уточнила артистка, все изменилось, когда в кино начали приглашать блогеров и других людей без профильного образования.

«Потому что у них уже есть готовая аудитория, а их популярность в интернете может повысить интерес к проекту и рейтинги. Я знаю и вижу, как из-за этого страдают молодые актеры, как они огорчаются, когда узнают, что на их потенциальную роль утвердили не коллегу по цеху, а человека из соцсетей. Это не хорошо и не плохо – это просто реальность киноиндустрии сегодня», — поделилась артистка.

Волкова уточнила, что пробиться новым артистам все еще можно, но сложнее, чем раньше. Она посоветовала молодым коллегам набраться терпения, больше верить в себя и не сворачивать со своего пути. Актриса уверена, что упорство, мастерство и любовь к делу помогут достичь успеха.

