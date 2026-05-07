Россиянам рассказали, чем обработать комариный укус у ребенка

Биолог Лялина: зеленка не вылечит зуд при укусах комара у ребенка
Места комариных укусов нельзя расчесывать, иначе туда может попасть инфекция, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Специалист посоветовала, чем лучше обработать место укуса у ребенка.

«Лучше использовать специальные аптечные средства (гели/кремы) с антигистаминным или охлаждающим эффектом (например, Фенистил гель, Псило-бальзам). В домашних условиях можно сделать кашицу из пищевой соды и воды и смазывать места укусов — зуд точно пройдет. А вот зеленка не лечит зуд, а лишь подсушивает и окрашивает кожу, мешая видеть воспаление», — сказала она.

Лялина также ответила, можно ли заклеить место укуса пластырем.

«Почему нельзя чесать — вопрос очень частый. Во-первых, это попадание инфекции — под ногтями много бактерий, а расчес это открытая рана, через которую попадает инфекция. Во-вторых, постоянное раздражение (почесы) замедляют регенерацию тканей. А сильное расчесывание может привести к появлению пятен и рубцов. Заклеивать укусы можно. Для этого используйте обычный бактерицидный пластырь. Это создаст физический барьер, не даст ребенку расчесать место укуса и защитит ранку от грязи», — заключила биолог.

Ранее россиян предупредили об опасных видах комаров.

 
