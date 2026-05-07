В Минобороны рассказали, сколько ВС РФ обнаружили БПЛА в небе Латвии

Вооруженные силы (ВС) России обнаружили 7 мая шесть беспилотников в воздушном пространстве Латвии. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Около 3 часов 20 минут мск средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской республики была обнаружена группа из шести БПЛА», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что около 4:00 мск пять из них пропали в районе города Резекне на востоке Латвии.

Кроме того, шестой БПЛА после входа в российское воздушное пространство был ликвидирован системами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Лихачев.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак на российские регионы, в том числе на Санкт-Петербург и Ленобласть. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметили в Mash.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии из-за решения открыть небо для пролета украинских дронов для атак на Россию.

Ранее военный РФ рассказал, что ВСУ начали применять датчики движения для наведения БПЛА.