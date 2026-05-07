Уральского историка и исследователя репрессий задержали в Екатеринбурге

«66.ру»: в Екатеринбурге задержали исследователя репрессий на Урале Новоселова

В Екатеринбурге задержали исследователя политических репрессий на Урале Олега Новоселова, внесенного Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает издание 66.RU.

По данным источников, 37‑летний историк, работавший волонтером в уральском отделении «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов), находится под стражей по обвинению в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

Новоселов изучал репрессии в Свердловской области и выкладывал в своем Telegram-канале архивные материалы о сталинском терроре.

Он публично заявлял, что региональный архив перестал выдавать историкам дела репрессированных и предоставляет доступ лишь родственниками жертв. Позже выяснилось, что с аналогичным запретом столкнулись историки из Челябинска и Перми.

Дата задержания екатеринбуржца неизвестна, однако, как отметил Telegram-канал «Осторожно, новости», последний пост в его соцсетях был опубликован 20 апреля.

В пресс‑службе суда подтвердили факт задержания и сообщили, что Новоселову грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее двух российских ученых приговорили к длительным срокам по делу о госизмене.