Двух экс-министров обороны Китая приговорили к смертной казни за коррупцию

Экс-министры обороны КНР Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорены к казни за взятки

Два бывших министра обороны Китая — Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу — приговорены к смертной казни за коррупцию. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на сегодняшние решения военного суда.

Оба осужденных ранее входили в состав Центрального военного совета КНР, имели статус государственных советников и возглавляли министерство обороны страны. Они признаны виновными в получении и даче взяток.

Приговоры им вынесены одинаковые — высшая мера наказания (смертная казнь) с двухлетней отсрочкой исполнения, пожизненное лишение политических прав и конфискация всего личного имущества.

После двух лет отсрочки смертного приговора, которые оба экс-министра проведут в тюрьме, в соответствии с китайским законодательством им могут заменить высшую меру наказания на пожизненное лишение свободы без права повторного смягчения приговора и условно-досрочного освобождения.

Такие смертные приговоры — с двухлетней отсрочкой исполнения — являются уникальной особенностью местной правовой системы: если в течение двух лет осужденный, находясь в тюрьме, не совершает умышленных преступлений, высшая мера наказания автоматически заменяется пожизненным сроком. В некоторых случаях, которые обговариваются при вынесении изначального приговора, возможно последующее смягчение до 25-летнего срока лишения свободы.

