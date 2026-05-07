Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Двух экс-министров обороны Китая приговорили к смертной казни за коррупцию

Экс-министры обороны КНР Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу приговорены к казни за взятки
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Два бывших министра обороны Китая — Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу — приговорены к смертной казни за коррупцию. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на сегодняшние решения военного суда.

Оба осужденных ранее входили в состав Центрального военного совета КНР, имели статус государственных советников и возглавляли министерство обороны страны. Они признаны виновными в получении и даче взяток.

Приговоры им вынесены одинаковые — высшая мера наказания (смертная казнь) с двухлетней отсрочкой исполнения, пожизненное лишение политических прав и конфискация всего личного имущества.

После двух лет отсрочки смертного приговора, которые оба экс-министра проведут в тюрьме, в соответствии с китайским законодательством им могут заменить высшую меру наказания на пожизненное лишение свободы без права повторного смягчения приговора и условно-досрочного освобождения.

Такие смертные приговоры — с двухлетней отсрочкой исполнения — являются уникальной особенностью местной правовой системы: если в течение двух лет осужденный, находясь в тюрьме, не совершает умышленных преступлений, высшая мера наказания автоматически заменяется пожизненным сроком. В некоторых случаях, которые обговариваются при вынесении изначального приговора, возможно последующее смягчение до 25-летнего срока лишения свободы.

Ранее приговоренную в Китае к смертной казни россиянку передали на родину.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!