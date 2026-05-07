Стало известно, откуда запускались упавшие в Латвии БПЛА

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые упали на территории Латвии, запускались из Житомирской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Уточняется, что дроны двигались по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте.

«Украинские дроны FP-1, предварительно, должны были атаковать Ленобласть. Они пролетели через Польшу, Литву, а позднее упали в Латвии. Один — на нефтебазе в городе Резекне в 50 километрах от границы с Россией. В результате повреждены четыре пустых резервуара», — говорится в публикации.

При этом, по данным Telegram-канала, точное количество упавших в Латвии беспилотников в настоящее время устанавливается.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак на российские регионы, в том числе на Санкт-Петербург и Ленобласть. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметили в Mash.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии из-за решения открыть небо для пролета украинских дронов для атак на Россию.

