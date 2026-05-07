Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

В Госдуме надеются, что Европа «утихомирит» Украину перед Днем Победы

Депутат Чепа: надеемся, что Европа успокоит Украину в преддверии Дня Победы
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Заявление МИД России с призывом к зарубежным странам эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне угроз Украины осуществить провокации против РФ на 9 Мая является последним предупреждением Европе. Россия надеется на то, что ЕС «утихомирит» Киев в преддверии праздника. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Естественно, это предупреждение Европе за их активность в провокациях и поддержки Украины, ее террористических провокационных действий», — сказал парламентарий.

По словам Чепы, заявление МИД России можно расценивать как последнее предупреждение Брюсселю.

Депутат выразил надежду на то, что европейские лидеры «утихомирят» киевский режим и не дадут ему осуществить провокации против России на День Победы.

«Я надеюсь. Если нет разума, пусть будет страх», — подытожил он.

МИД России разослал зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Поводом для этого стали угрозы Владимира Зеленского о нанесении ударов по Красной площади 9 мая и ответная реакция Минобороны, которое предупредило, что в таком случае по центру украинской столицы будет нанесен массированный ракетный удар. Москва призвала отнестись к этому предупреждению со всей серьезностью.

Ранее в России призвали быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!