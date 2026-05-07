В Госдуме надеются, что Европа «утихомирит» Украину перед Днем Победы

Заявление МИД России с призывом к зарубежным странам эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне угроз Украины осуществить провокации против РФ на 9 Мая является последним предупреждением Европе. Россия надеется на то, что ЕС «утихомирит» Киев в преддверии праздника. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Естественно, это предупреждение Европе за их активность в провокациях и поддержки Украины, ее террористических провокационных действий», — сказал парламентарий.

По словам Чепы, заявление МИД России можно расценивать как последнее предупреждение Брюсселю.

Депутат выразил надежду на то, что европейские лидеры «утихомирят» киевский режим и не дадут ему осуществить провокации против России на День Победы.

«Я надеюсь. Если нет разума, пусть будет страх», — подытожил он.

МИД России разослал зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Поводом для этого стали угрозы Владимира Зеленского о нанесении ударов по Красной площади 9 мая и ответная реакция Минобороны, которое предупредило, что в таком случае по центру украинской столицы будет нанесен массированный ракетный удар. Москва призвала отнестись к этому предупреждению со всей серьезностью.

Ранее в России призвали быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.