Мужчина на электровелосипеде сбил девочку в Петербурге, оба попали в больницу

В Петербурге мужчина на электровелосипеде сбил девочку

В Петербурге 29-летний мужчина на электровелосипеде сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 4 мая в Приморском районе у дома №64 по Комендантскому проспекту. Водитель электровелосипеда сбил девочку — от удара оба упали на асфальт. Прибывшие на место происшествия инспекторы не стали дожидаться врачей и самостоятельно оказали пострадавшим доврачебную помощь, им удалось остановить кровотечение.

После этого пострадавших передали бригаде скорой помощи. Обоих доставили в медицинское учреждение для обследования и лечения.

