Евродепутат призвал Евросоюз возобновить диалог с РФ

Владимир Сергеев/РИА Новости

Все проблемы Европы требуют срочного возобновления диалога с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, передает ТАСС.

По его словам, политики в Европе осознают важность начала диалога с РФ, но испытывают слишком большое давление, чтобы говорить об этом открыто. Картайзер считает, что все говорит в пользу возобновления контактов с Россией: сложная геополитическая ситуация, европейские опасения в сфере безопасности, продолжающийся конфликт на Украине, экономические и энергетические проблемы.

30 апреля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нынешний уровень взаимодействия Москвы и стран Европы чудовищен. Также он подчеркнул, что европейцы желают кончины России, не понимают ее и не хотят слышать.

До этого директор Первого департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян отметил, что европейские страны взяли курс на ускоренную милитаризацию и говорят об открытом противостоянии с Россией.

Ранее Каллас отвергла нормализацию отношений с Россией.

 
