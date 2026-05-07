Песков ответил на слухи «западных разведок» об усилении охраны Путина

Президента России Владимира Путина охраняют так же, как и любого другого главу государства в мире. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Так же, как и в отношении каждого главы государства во всем мире, будь то главы государств Америки, Азии, в отношении главы государства принимаются соответствующие меры», — сказал он.

По словам Пескова, в связи с угрозами Украины сорвать парад 9 мая «безусловно» предпринимаются дополнительные меры в отношении безопасности президента РФ.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что на параде Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны. Незадолго до этого, 29 апреля, президент России Владимир Путин предложил объявить на День Победы перемирие с Украиной. Речь об этом зашла в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал это решение, указав, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Однако в Киеве инициативу не поддержали. В интервью Bloomberg Зеленский заявил об отказе от предложенного российской стороной временного прекращения огня.

Ранее Песков анонсировал важное выступление Путина на День Победы.