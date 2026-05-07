После взрыва гранаты в школе в Ростовской области возбудили дело

В Ростовской области после инцидента со взрывом страйкбольной гранаты в школе завели дело. Об этом сообщает СК России.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ — хулиганство. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел 7 мая в общеобразовательной школе №8 в городе Миллерово. Очевидцы рассказали, что слышали хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату. В результате взрыва пострадала 17-летняя девушка. Она получила ожоги рук. Ей оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что пострадавшая в Ростовской области школьница могла сама взорвать гранату на уроке.