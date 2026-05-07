Масоны, рептилоиды и сеть 5G: что такое теории заговора и почему люди в них верят

Теории заговора: что это такое, кто их создает, примеры популярных теорий

Первые теории заговора родились еще в Средневековье, со временем они превратились в попытку объяснить мир через совокупность случайностей. Во время экономических кризисов, войн и социальных потрясений вера в них растет. Что такое теория заговора, как она появилась, какие из теорий подтвердились, а какие так и не получили доказательств — в материале «Газеты.Ru».

Что такое теория заговора

Теория заговора (англ. — conspiracy theory) — это убеждение или способ объяснения событий (они могут быть реальными или вымышленными) через предполагаемый тайный сговор влиятельной группы людей, действующей скрытно ради собственной выгоды.

Сторонники теорий заговора рассматривают политические решения, кризисы, катастрофы не как результат взаимодействия факторов или случайностей, а как следствие заранее спланированных действий «закулисных» сил. Таковыми могут выступать предполагаемые элиты, спецслужбы, транснациональные корпорации или даже некое «теневое правительство».

В разговоре с «Газетой.Ru» кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Микаллеф пояснила, что теория заговора строится на предположении, что официальные объяснения намеренно скрывают истину, а доступ к «правде» можно получить только через альтернативное толкование фактов.

Как появился термин «теория заговора»

Теории заговора существовали еще в древние времена, но их расцвет пришелся на Средневековье. В то время факты было сложно проверить, люди охотно верили слухам и домыслам. Теории заговора возникали в Великобритании и странах Европы, а позже — и в США. Например, из-за недоверия к чужакам в Великобритании ходили слухи вокруг королев-иностранок. В основном теории заговора имели цель ослабить влияние, разрушить репутацию, посеять страх в другой социальной группе.

Теория заговора вокруг английской короны Историки считают теорией заговора свержение короля Ричарда II в 1399 году Генрихом Болингброком (Генрихом IV, положившим начало династии Ланкастеров). В 1400 году стало известно о смерти бывшего монарха: по одной из версий, он был убит. По другой — заморен голодом во время заключения в замке Понтефракт. Однако позже появился слух, что Ричарду II удалось инсценировать свою смерть. Сторонники бывшего короля распространяли этот слух, чтобы держать в страхе узурпатора Генриха IV. Этим воспользовались и иностранные державы: в Шотландии появился самозванец, которого выдавали за якобы спасшегося из тюрьмы Ричарда II для дестабилизации Англии. В 1403 году был арестован Уильям Серл (по некоторым данным, когда-то он был придворным), у которого нашли личную печать Ричарда II. Позже францисканский монах предупредил Генриха IV о том, что бывший король действительно спасся от гибели. Чтобы пресечь слухи в обществе, новый правитель велел показательно захоронить в Вестминстерском аббатстве останки Ричарда II.

В средневековой Европе евреев обвиняли в возникновении пандемии чумы, начавшейся в 1348 году и получившей название «Черная смерть». Распространялись слухи, что именно евреи отравляют колодцы, чтобы убивать христиан. Позже историки установили, что причиной чумы была бактерия Yersinia pestis, живущая на блохах крыс.

В эпоху Просвещения сформировалась теория об участии масонов в организации Великой французской революции в 1789 году.

Теория масонского заговора Согласно теории, в конце XVI — начале XVII века представители строительных гильдий каменщиков начали собираться в тайные общества. К концу XVII века масонство стало движением интеллектуалов, которые планировали социальные преобразования. В век Просвещения Монтескье, Вольтер, Франклин, Джефферсон и другие мыслители все чаще публикуют идеи о перестройке общества — разделении властей на несколько ветвей, свободе слова, печати и отделению церкви от государства.

Осознание того, что теории заговора можно использовать в качестве политического инструмента, стало поворотным моментом в их распространении.

По версии австралийско-британского историка Эндрю Маккензи-Макхарга, само выражение «теория заговора» впервые появилось в 1881 году. Его употребили в газете St. Louis Daily Globe-Democrat, описывая покушение на президента США Джеймса Гарфилда. Автор статьи предположил, что за стрелявшим стоит группа заговорщиков.

В конце XX века философ Карл Поппер использовал термин «заговорщицкая теория общества» во втором томе работы «Открытое общество и его враги».

Как формируется теория заговора

Формирование теории заговора обычно начинается с события, которое вызывает общественное беспокойство или кажется недостаточно объясненным, например:

* политический кризис;

* эпидемия;

* экономический обвал;

* террористический акт;

* стихийное бедствие;

* технологическая катастрофа.

Это подтверждает и «Британская энциклопедия». Например, в США теории заговора появлялись после убийства президента Джона Кеннеди и терактов 11 сентября 2001 года. В такой момент люди пытаются найти ясную причинно-следственную связь.

Случайности и системные факторы интерпретируются как элементы скрытого плана, а сама ситуация сводится к противостоянию «силы, управляющей событиями» и «общества, которое вводят в заблуждение». Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Следующий этап — создание нарратива. В единую историю объединяются разрозненные факты, цитаты, фотографии, совпадения во времени или косвенные связи. Эксперт уточняет: на этом этапе нередко совершается логическая ошибка «после этого — значит вследствие этого». По мнению создателей теории, если одно событие произошло после другого, то, предположительно, между ними существует намеренная связь.

Доказательная основа для подтверждения теории заговора, как правило, слаба. Но выживаемость той или иной теории может зависеть от психологических предубеждений какой-либо группы людей и недоверия общества к официальным источникам.

Когда люди не могут объяснить или понять какое-либо явление, они начинают подозревать чей-то злой умысел и верить в заговор неких сил против человечества и нашего миропорядка, пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Алешина. Так и возникает конспирология — теория заговора, объясняющая некоторые события вмешательством извне: рептилоидов, масонов, «мертвого интернета», вышек 5G — пятого поколения мобильной связи и т. д.

Самые известные теории заговора

Лариса Алешина перечислила самые популярные теории заговора.

* Заговор врачей о лекарстве от рака

Одна из самых распространенных конспирологических идей в медицине заключается в том, что якобы универсальное лекарство от рака уже изобретено. Однако фармацевтические компании скрывают его, потому что лечение в виде химиотерапии и препаратов приносит гораздо больше прибыли. По мнению сторонников теории, в сокрытии фактов участвуют врачи и научные журналы.

Тысячи независимых ученых из разных стран неоднократно опровергали эту теорию, ссылаясь на то, что существуют сотни механизмов заболеваний раком. Идея единственной таблетки от всех онкологических заболеваний противоречит научным данным.

* Концепция «золотого миллиарда»

Термин «золотой миллиард» появился в конце XX века в текстах, посвященных экономическому неравенству и последствиям глобализации. Им обозначались жители развитых государств (США, Япония, страны Западной Европы), у которых был доступ к лучшим ресурсам.

Теоретическая концепция «золотой миллиард», заключающаяся в условном разделении мира на бедные и богатые страны, в некоторых кругах также обросла домыслами и превратилась в теорию заговора: всех мировых благ с земными ресурсами достойны только граждане США и Европы, остальные должны умереть. Лариса Алешина доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Сторонники теории убеждены в существовании мировых элит, которые разработали план по сокращению большей части человечества посредством войн, эпидемий, медицины — чаще всего в создании подобных планов обвиняют международные организации, ООН или Всемирный экономический форум (ВЭФ). Согласно концепции, сокращение человечества позволит обеспечить более высокий уровень жизни оставшимся людям.

Во время пандемии COVID-19 распространялось мнение, что вирус якобы был создан «тайной группой людей», чтобы сократить население Земли или искусственно запустить «естественный отбор». Подобные версии не получили научного подтверждения. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Кстати В период пандемии коронавируса появилась теория заговора о чипах в вакцинах. Ее сторонники утверждали, что под видом вакцинации людям вживляют микрочипы для контроля и отслеживания. Но гипотеза не получила научного доказательства.

Теория не имеет подтверждений. Существуют исследования независимых ученых, которые действительно посвящены различиям уровня жизни в богатых и бедных странах. Но авторы исследований не допускают существования планов об уничтожении большей части людей.

Международные организации неоднократно напоминали о том, что преследуют иные цели — в частности, стремятся сократить смертность, увеличить продолжительность жизни и побудить людей внимательно относиться к собственному здоровью. Во многих странах власти, наоборот, говорят о необходимости повышения рождаемости.

* Теория заговора о мировом правительстве

Сторонники теории утверждают, что определенные тайные организации вступили в массовый сговор и создали единую властную группу. Среди них:

* «Комитет 300» — совет из банкиров, промышленников, нефтяных магнатов, политиков и королевских семей Европы, описанный публицистом Джоном Коулманом.

* «Бильдербергский клуб» — реально существующее общество, объединяющее около 130-150 политиков, финансистов и академиков Северной Америки и Европы. Встречи клуба проходят с 1954 года в закрытом формате: секретность тем для обсуждения породила теории об управлении миром.

* Иллюминаты — основанное в 1776 году в Баварии общество, выступавшее за светское государство, просвещение и против влияния церкви. В XVIII веке их запретили, но ходят теории о секретной работе группы.

* Масоны.

* Теневое правительство.

Исследования в области политологии и международных отношений подтверждают существование влиятельных корпораций в мире и влияние знаменитостей на общество. Но опровергают единое мировое правительство, так как управление странами осуществляется раздельно. Кроме того, в мире есть множество конкурирующих государств и конфликт интересов, поэтому осуществить подобное крайне сложно.

Эксперт уточнила, что, помимо основных теорий заговора, существуют и менее масштабные. Но и у них есть свои адепты. Например, теория о плоской Земле. Также сторонники конспирологии утверждают, что:

* американцы не летали на Луну;

Вокруг миссий программы «Аполлон» распространялась версия, что полет на Луну был инсценирован: сторонники этой теории указывали на «странности» на фотографиях и видео. В частности, часто обращают внимание на развевающийся флаг на Луне, будто там есть атмосфера. Однако научные данные, образцы лунных пород и независимые наблюдения подтвердили, что миссии действительно состоялись. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при Правительстве РФ

* Юрий Гагарин не был первым космонавтом (или вовсе не был в космосе);

* Канада и Россия способствуют глобальному потеплению, чтобы получить территории, комфортные для жизни;

* Земля управляется рептилоидами человекоподобными рептилиями, прибывшими с других планет для захвата Земли;

* каждое отправленное или полученное по электронной почте письмо читается агентами спецслужб;

* тайная секта из представителей демократической партии США и звезд Голливуда занимается торговлей детьми.

Кстати Обсуждая теорию о торговле детьми, поклонники конспирологии связывают ее с «Пиццагейтом». Это предположение получило популярность во время выборов президента США 2016 года. Тогда электронная почта экс-главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон, Джона Подесты, была взломана. В слитых письмах Подесты обнаружили упоминания пиццы. Пользователи онлайн-форумов решили, что названия блюд используются в качестве кодовых слов для торговли людьми, ритуального насилия и секс-вечеринок. В некоторых сообщениях упоминалась пиццерия в Вашингтоне Comet Ping Pong, которую в Сети прозвали «местом действия» для торговли людьми. Ее владелец подвергся травле и получал угрозы о расправе. Многие американские СМИ подвергли сомнению и критике теорию заговора, назвали ее фейком. Полицейский департамент федерального округа Колумбия счел ее выдуманной.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Микаллеф добавила, что среди самых известных теорий заговора часто называют версии о том, что гибель принцессы Дианы стала результатом заговора (иногда даже утверждается, что она жива и скрывается на частном острове); а также идеи о тайном «мировом правительстве» или сокрытии контактов с инопланетянами. Множеству этих и других теорий посвящены произведения литературы и кино.

Почему люди верят в теории заговора

Интерес к теориям заговора усиливается в периоды нестабильности — экономического кризиса, политического конфликта или какого-либо социального потрясения. В этот момент официальные объяснения происходящего кажутся обществу неполными и недостоверными, а уровень доверия к государственной власти и СМИ снижается.

У людей возникает потребность в альтернативных интерпретациях. И тогда конспирологические версии начинают восприниматься как более убедительные, отмечают эксперты.

Обычно теории заговора возникают в моменты, когда общество переживает финансовые и политические трудности. При этом официальные объяснения, разъяснения причин не вызывают у людей доверия, и они вынуждены искать ответы, обращаясь к конспирологии. Лариса Алешина доцент Финансового университета при Правительстве РФ

В обществе есть установка, что в теории заговора верят только малообразованные люди. Она не соответствует действительности, считает Алешина.

Очень часто в теории заговора верят люди с высшим образованием и даже с научными степенями. Как правило, у теории заговора нет никакого научного доказательства, но это совершенно не волнует их адептов. Лариса Алешина доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Исследование в области психологии, проведенное в 2023 году в Австралии, показывает, что сторонниками подобных идей могут быть высокообразованные люди. На степень восприятия сильнее влияет развитое критическое мышление и уровень доверия к источникам.

Кроме того, важен психологический фактор. Теория заговора представляет собой простое объяснение сложной цепочки событий. Вместо анализа причин и случайностей легче поверить в понятный образ скрытой силы — влиятельной группы, которая действует тайно, как в случае с теорией о мировом правительстве.

Люди верят в теории заговора прежде всего потому, что они дают простое объяснение сложным и тревожным событиям. Когда происходят серьезный кризис или конфликт, многим легче поверить, что за ними стоит чья-то скрытая воля, чем принять сложность и случайность происходящего. Такие объяснения создают ощущение контроля и ясности. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при Правительстве РФ

В подобных случаях человек воспринимает отсутствие прямых доказательств не как слабость гипотезы, а как подтверждение — якобы доказательства тщательно скрываются.

Еще одним фактором распространения становятся социальные сети и видеоплатформы.

Алгоритмы показывают пользователям похожий контент, формируя «эхо-камеры», где люди видят в основном подтверждение своих взглядов. Блогеры и активисты нередко подают отдельные факты или совпадения как доказательство скрытого заговора. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Активнее всего эта система работает в той среде, где уже зафиксирован низкий уровень доверия к официальным источникам информации.

Какие теории заговора подтвердились

История знает случаи, когда подозрения о тайных действиях властей подтверждались, поделилась Лариса Микаллеф. Например, программа MKUltra, связанная с секретными экспериментами спецслужб США по изучению методов контроля сознания, была раскрыта в ходе расследований в 1970-е годы.

Программа MKUltra Программа существовала почти 20 лет с начала 1950-х и до конца 1960-х. По общеизвестным данным, участников экспериментов вводили в кому или давали им химические средства в течение нескольких месяцев. Людей, находившихся под воздействием препаратов, заставляли слушать записи повторяющихся звуков и команд. Так разрабатывали методы стирания памяти и перестройки личности. Эксперименты проводили на пациентах психиатрической клиники Мемориального института Аллана с неврозами, тревогой или послеродовой депрессией. В 1973 году программу закрыли из-за интереса журналистов и угрозы разоблачения незаконных экспериментов над людьми. Тогда многие источники писали, что директор ЦРУ Ричард Хелмс приказал уничтожить архивы для сокрытия пыток подопытных без их согласия. Более 20 лет представители федеральной власти и военные утаивали причину смерти одного из испытуемых в 1987 году. Документы были подделаны и скрыты от лечащего врача и родственников погибшего.

Другой известный пример — «Уотергейтский скандал», когда выяснилось, что представители администрации президента участвовали в незаконной операции и пытались ее скрыть. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Приведенные случаи показывают, что реальные заговоры иногда существуют, но обычно они конкретны и ограничены по масштабу, уточнила эксперт. Большинство популярных теорий заговора остаются культурными мифами, которые возникают вокруг громких событий и усиливаются слухами, недоверием и интерпретациями отдельных фактов.