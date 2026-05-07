В Калуге застрелен чемпион России по функциональному многоборью

В Калуге застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Исаева

Чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев был застрелен из охотничьего ружья в Калуге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла в ночь на 7 мая. Предположительная версия — бывший парень девушки, с который встречался Исаев, на почве ревности несколько раз выстрелил в спортсмена из охотничьего ружья (вероятно, марки ИЖ). От полученных ранений Исаев скончался на месте.

Дмитрий был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, долгое время работал персональным тренером и участвовал в соревнованиях.

В федерации функционального многоборья и клубе, который он представлял, выразили соболезнования его родным и близким. В память о спортсмене объявлен сбор средств.

Функциональное многоборье — это вид спорта, где спортсмены выполняют непрерывный комплекс многосуставных энергозатратных упражнений с отягощением и собственным весом.

Ранее в Эквадоре застрелили судью во время футбольного матча.