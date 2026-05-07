Африканский континент расколется раньше ожидаемого, выяснили ученые

Африканский континент может расколоться раньше, чем ожидалось, хотя полностью этот процесс завершится через несколько миллионов лет. К такому выводу пришли геологи из Колумбийского университета, исследовавшие Восточноафриканскую рифтовую систему. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Речь идет о процессе рифтогенеза — расхождения тектонических плит. В этом регионе Африканская плита уже разделяется на две части: Нубийскую на западе и Сомалийскую на востоке. Со временем между ними может образоваться новый океан.

Исследователи сосредоточились на Турканской рифтовой зоне, расположенной на территории Кении и Эфиопии. Анализ сейсмических данных показал, что земная кора здесь значительно тоньше, чем ожидалось: около 13 километров в центре разлома против более чем 35 километров по краям.

Это критически важный показатель. Когда толщина коры уменьшается до примерно 15 километров, начинается стадия «сужения» — после нее раскол континента становится практически неизбежным. По словам геолога Кристиана Роуэна, регион уже достиг этого порога, что говорит о более продвинутой стадии распада, чем считалось ранее.

По мере дальнейшего истончения коры из глубин Земли начнет подниматься магма, формируя новую океаническую кору. Со временем сюда проникнут воды Индийского океана — так возникнет новый океанический бассейн. Этот процесс уже частично наблюдается в Афарской впадине на северо-востоке Африки.

Несмотря на формулировки о «быстром» расколе, речь идет о геологических масштабах: процесс займет миллионы лет. Тем не менее, по сравнению с предыдущими оценками, развитие рифта происходит ускоренными темпами.

Ученые также отмечают, что активные геологические процессы в регионе могли способствовать сохранению древних окаменелостей, включая останки ранних предков человека, за счет ускоренного накопления осадочных пород.

Ранее ученый объяснил возможную природу огненного шара в небе над Уралом.