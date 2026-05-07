«С жильцами работают психологи». В Перми дрон ВСУ влетел в многоэтажку

Губернатор Махонин: в результате атаки БПЛА на Пермь пострадал человек

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке беспилотников: один из дронов ударил по промышленному предприятию, несколько удалось сбить, в Перми поврежден жилой дом и административное здание. По предварительным данным, жертв нет, один человек пострадал, в регионе действует режим «Беспилотной опасности». Что известно о последствиях атаки и ситуации на месте — в материале «Газеты.Ru».

Налет БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о прилете беспилотника по одному из промышленных предприятий региона. По его словам, на месте работают все оперативные службы, жертв и пострадавших нет. За несколько часов до этого региональное МЧС сообщало о введении режима беспилотной опасности. Городской аэропорт временно прекратил работу.

Еще несколько дронов, как уточнил глава региона, удалось сбить. На местах падения обломков продолжают работать экстренные службы, в крае действует режим «Беспилотной опасности», развернут оперативный штаб.

«В случае включения локальных систем оповещения направляйтесь в укрытие. Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов», — написал глава региона.

Он напомнил также про запрет публикации в СМИ и соцсетях фотографий и видео с дронами и последствиями их прилетов.

Последствия

Спустя примерно час Дмитрий Махонин уточнил последствия атаки: в Перми поврежден многоквартирный дом.

«Жертв нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. С ними работают психологи», — отметил губернатор.

По его словам, в Пермском муниципальном округе под удар попало административное здание. В результате атаки пострадал один мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщил Telegram-канал Mash, украинский беспилотник повредил крышу жилого дома на Новосибирской улице. Журналисты уточнили, что в нескольких квартирах повылетали оконные рамы, а учеников ближайших школ эвакуировали в подвалы.

По данным Mash, в городе продолжают работать средства ПВО. Горожане, по информации канала, слышат громкие звуки в Индустриальном районе Перми, на Крохалевке и в Запруде.

Махонин поручил главам территорий в кратчайшие сроки заняться устранением последствий. Он добавил, что информацию еще уточняют, а также призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения.

Что происходит на Урале

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 7 мая сработала пожарная сигнализация во время технических работ. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе воздушной гавани, тревогу вызвал датчик в служебном помещении, возгорания не было. Ранее в соцсетях появилась информация об эвакуации пассажиров из здания, однако ЧП оказался ложной тревогой.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства не принимают и не отправляют рейсы восемь аэропортов: Внуково, Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Пермь (Большое Савино), Сочи, Тамбов (Донское), Череповец и Ярославль. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это — приоритет», — подчеркнули в Минтрансе.

Параллельно в Челябинске временно закрыли аэропорт, сообщили в Росавиации. Ограничения на вылет и прием самолетов привели к массовым задержкам рейсов. Сильнее всего сдвинулось отправление рейса в Москву: вместо 05:25 борт планируют выпустить лишь в 15:15. Задержаны также прилеты из Москвы, Тюмени и Сочи.