Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Dyson зарегистрировал в России новый товарный знак

Ушедший из России Dyson зарегистрировал товарный знак Airstrait в Роспатенте
Dyson

Британский производитель техники Dyson Technology Ltd 5 мая зарегистрировал в Роспатенте бренд Airstrait. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Исключительное право на товарный знак будет действовать до февраля 2035 года. Под брендом можно будет производить аппараты для завивки и сушки волос и аксессуары для них.

Компания основана в 1991 году Джеймсом Дайсоном. В 1993 году Dyson создали первый цилиндрический вертикальный пылесос DC01, ставший одним из самых популярных в Великобритании и во всем мире. К 2009 году Dyson выпустил и другие технологические новинки: сушилку для рук Airblade, безлопастной вентилятор Air Multiplier и безлопастной тепловентилятор Dyson Hot.

Выпрямитель для волос Dyson Airstrait, как указано на сайте компании, «объединяет два этапа в одном — сушку и укладку — что позволяет сэкономить время без ущерба для прически и здоровья волос».

Юридическое лицо ООО «Дайсон», представлявшее организацию Dyson Technology Ltd в России, было ликвидировано в сентябре 2025 года. Фирма работала на российском рынке с 2007 года.

Ранее специалисты объяснили, почему в России призывают запретить фены Dyson.

 
Теперь вы знаете
Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!