Dyson зарегистрировал в России новый товарный знак

Британский производитель техники Dyson Technology Ltd 5 мая зарегистрировал в Роспатенте бренд Airstrait. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Исключительное право на товарный знак будет действовать до февраля 2035 года. Под брендом можно будет производить аппараты для завивки и сушки волос и аксессуары для них.

Компания основана в 1991 году Джеймсом Дайсоном. В 1993 году Dyson создали первый цилиндрический вертикальный пылесос DC01, ставший одним из самых популярных в Великобритании и во всем мире. К 2009 году Dyson выпустил и другие технологические новинки: сушилку для рук Airblade, безлопастной вентилятор Air Multiplier и безлопастной тепловентилятор Dyson Hot.

Выпрямитель для волос Dyson Airstrait, как указано на сайте компании, «объединяет два этапа в одном — сушку и укладку — что позволяет сэкономить время без ущерба для прически и здоровья волос».

Юридическое лицо ООО «Дайсон», представлявшее организацию Dyson Technology Ltd в России, было ликвидировано в сентябре 2025 года. Фирма работала на российском рынке с 2007 года.

Ранее специалисты объяснили, почему в России призывают запретить фены Dyson.