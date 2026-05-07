Экс-тренер «Милана» опроверг слухи об отказе возглавить ЦСКА

Бывший тренер «Милана» и «Интера» Стефано Пиоли опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он отказался от предложения московского ЦСКА возглавить команду. Его слова передает Sport24.

«Нет, нет, нет! Это не так. Знаете, на данный момент я предпочитаю ни о чем не общаться. Спасибо за понимание!» — сказал Пиоли.

Ранее появилась информация о том, что Пиоли дал понять представителям ЦСКА, что не готов работать в России.

4 мая ЦСКА официально объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини занял пост наставника красно-синих в июне 2025 года. Двухлетнее соглашение с клубом было подписано до 30 июня 2027 года, при этом оно предусматривало возможность продления еще на один сезон.

6 мая прошла встреча ЦСКА со «Спартаком» на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Игра завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

Ранее в ЦСКА поблагодарили бывшего тренера.