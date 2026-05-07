Полуторагодовалый ребенок вдохнул блестки для украшения торта и оказался в коме

В Австралии 14-месячный ребенок оказался в коме, вдохнув украшение для торта
В Австралии полуторагодовалый ребенок вдохнул блестки для украшения торта и оказался в коме, пишет News.

Как пишут СМИ, 14-месячный мальчик по имени Дасти оказался в реанимации после того, как случайно вдохнул блестки, предназначенные для декора тортов. Инцидент произошел в тот момент, когда его мать, профессиональный кондитер, готовила праздничный торт на день рождения сына своей подруги.

По словам матери, ребенок открыл ящик, снял крышку с банки и вдохнул декор. Блестки, которые использовала женщина, не были предназначены для употребления в пищу и содержат металлы, опасные при проглатывании или вдыхании. В отличие от съедобных аналогов, этот продукт используется исключительно для несъедобных декоративных элементов.

Подруга семьи Рошель Эврар, организовавшая сбор средств на лечение, объяснила в соцсетях, что при смешивании с водой блестки превращаются в пасту, которая мгновенно блокирует легкие. Дасти доставили в Детскую больницу Квинсленда, где ввели в искусственную кому. Мальчику уже сделали операцию по очистке легких, однако он пока не может дышать самостоятельно.

