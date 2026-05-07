Китайские бренды выдавили Samsung со своего рынка ТВ и бытовой техники

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics прекращает продажи телевизоров, холодильников и стиральных машин в Китае — на одном из крупнейших потребительских рынков мира. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

В нем говорится, что это решение продиктовано усиливающимся соперничеством на местном рынке и быстро меняющейся бизнес-средой. При этом в компании заверили, что производство на заводе бытовой техники в Сучжоу не пострадает, а продажи смартфонов и компьютерных чипов продолжатся.

«Компания приложит все усилия, чтобы минимизировать любое влияние этого решения на клиентов, и рассматривает различные меры поддержки для деловых партнеров», — говорится в пресс-релизе Samsung.

По данным исследовательской фирмы AVC Revo, на китайском офлайн-рынке телевизоров к началу апреля доля Samsung составляла всего 3,62%, в холодильниках — 0,41% в стиральных машинах — 0,38%. Более 90% рынка телевизоров и 60% рынка бытовой техники занимают доминирующие китайские бренды.

В прошлом году подразделение Samsung по производству телевизоров и бытовой техники в прошлом году ушло в операционный убыток на $138,4 млн. При этом разработка чипов принесла компании рекордную прибыль на фоне повышенного интереса к искусственному интеллекту и продуктам с его внедрением.

