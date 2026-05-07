«Да ладно?»: Путин удивился показателям производительности «Ростеха»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым удивился росту производительности труда на предприятиях корпорации. Об этом пишет РИА Новости.

Так, Чемезов рассказал, что «Ростех» закупает современные роботизированные станки, за счет чего производительность труда по итогам прошлого года увеличилась на 20,2%.

«Да ладно? Производительность труда? ...Это хороший результат. Вы уверены, что на 20%?», — спросил глава государства, на что Чемезов ответил утвердительно.

Как отметил Чемезов, выработка на одного сотрудника составила 6,2 миллиона рублей.

В ходе встречи глава госкорпорации рассказал о новом маневренном ударном беспилотнике «Скальпель», разработанном в 2025 году. По словам Чемезова, этот дрон позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное уязвимое место.

Чемезов также заявил о разработке барражирующих боеприпасах «Куб-2» и «Куб-10». Они имеют большую дальность полета и более мощную боевую часть.

Ранее в России создали комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов.

 
