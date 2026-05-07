Нижегородцы оскорбились названием ледовой арены в честь автобренда

Новый ледовый дворец, возводимый в Нижнем Новгороде на месте слияния Оки и Волги, назовут «Volga Арена». Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Он подчеркнул, что арена будет не только спортивным объектом, но и пространством, которое станет новой точкой притяжения и войдет в культурно-спортивный кластер.

Как сообщает NN.RU, многие жители Нижнего Новгорода оскорбились названием ледового дворца. Журналисты изучили комментарии читателей и выяснили, что большинство восприняло наименование «Volga Арена» негативно. Кроме того, нижегородцы напомнили о недавно принятом законе о защите русского языка, который требует оформлять вывески, указатели и рекламу на русском языке.

Товарные знаки под действием закона о русском языке не подпадают, так что название автобренда Volga, давшего имя спортобъекту, разрешено писать латинскими буквами. Сама Volga — это российская марка, которую в 2026 году запустила нижегородская компания ПЛА; по сути, это китайские автомобили, доработанные для РФ. Недавно автовоз с моделями Volga C50 и Volga K50 видели возле автосалона одной из крупных дилерских сетей в столице Нижегородской области.

