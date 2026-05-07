Президент Республики Сербской (РС) Синиша Каран в числе других иностранных гостей будет присутствовать 9 мая на параде по случаю 81-й годовщины Победы в Москве. Об этом рассказали РИА Новости в представительстве РС в России.

«Будет», — сказал источник в ответ на соответствующий вопрос.

7 мая зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Газете.Ru», что решение премьера Армении Никола Пашиняна пропустить парад, посвященный Дню Победы в Москве, является суверенным, однако ему не усидеть на двух стульях в рамках пути Еревана на евроинтеграцию.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что приедет в российскую столицу 9 мая, однако на параде Победы его не будет. По словам политика, он намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретиться с Владимиром Путиным. В России полагают, что такое решение может быть связано с давлением Евросоюза.

