Над Россией сбили почти 350 беспилотников. Военная операция, день 1534-й

Росавиация: в аэропорту Челябинска ввели ограничения на взлет и посадку самолетов.
🔴Западные страны воспринимали Минские соглашения лишь как возможность дать передышку Киеву и не собирались следовать договоренностям, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной RT.
«То, насколько быстро и беззастенчиво в современном мире западными державами осуществляется отказ от основополагающих международных документов и принципов в угоду пресловутой политической конъюнктуре, вызывает оторопь», — отметил он.
Над Тульской областью сбили еще четыре украинских беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
❗В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по служебному микроавтобусу погибла женщина и пострадали двое мужчин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В аэропорту Екатеринбурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.
Расчеты Центра «Рубикон» уничтожают военные объекты в глубоком тылу противника, сообщило Минобороны РФ.
«Среди пораженных целей: личный состав, военная техника, БПЛА различных типов, укрытия, а также инфраструктура связи», — отметили в ведомстве.
В Пензенской области школьников и студентов перевели на дистанционное обучение в дни, оставшиеся до праздников, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«Решение принято оперативным штабом Пензенской области в связи с участившимися случаями объявления «ракетной опасности» и атаками на наш регион беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.
В Свердловской области объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор Денис Паслер.
В Курской области объявлена авиационная опасность, сообщил оперштаб региона.
🔴Ни одна из целей «анти-СВО», которую провозгласил Евросоюз, не достигнута, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной RT.
❗Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
Над Луганском ночью сбили ударные дроны самолетного типа, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«По предварительным данным, могут быть пострадавшие среди гражданского населения», — отметил он.
Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в районе села Верхняя Терса в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
❗Период службы в добровольческих формированиях во время СВО будет особым образом учитываться при расчете военной пенсии, сообщает ТАСС со ссылкой на документы правительства РФ.
«В частности, для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих формированиях будет засчитываться при расчете военной пенсии за три. При этом время, проведенное в госпитале из-за ранения, контузии или полученного на фронте заболевания, также будет считаться за боевую выслугу», — говорится в публикации.
🔴В Брянске в результате атаки ВСУ ранены 13 человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей», — добавил он.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский требует рассматривать к назначению на командные должности в первую очередь офицеров 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
❗Певица и актриса Анна Семенович рассказала, что может посетить зону проведения специальной военной операции летом.
«В ближайшее время пока нет, потому что сейчас, в майские праздники и 9 Мая, будут различные акции. Может быть, летом», — отметила она в беседе с РИА Новости.
🔴Во Ржеве Тверской области отразили атаку БПЛА, повреждены несколько пятиэтажных домов — эвакуированы 350 человек, включая 60 детей, сообщил глава региона Виталий Королев.
На подлете к Москве после полуночи сбили 11 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.
⚡️Над Россией с 21:00 мск 6 мая до 7:00 мск 7 мая уничтожили 347 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО перехватили БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, а также над Азовским, Каспийским и Черным морями.
Сегодня 1534-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.