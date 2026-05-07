Ударивший по Луганску беспилотник ВСУ был начинен шрапнелью

ТАСС: ВСУ атаковали Луганск дроном, начиненным шрапнелью
Украинский беспилотник, ударивший по Артемовскому району Луганска накануне вечером, был начинен шрапнелью. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

«Ударивший по Луганску БПЛА был начинен шрапнелью. Именно этот беспилотник сильно повредил жилой дом женщины», — сказал собеседник агентства.

До этого глава республики Леонид Пасечник рассказал в мессенджере «Макс», что в результате массированной атаки дронов на регион не выжила женщина.

По его словам, под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 6 мая и ночью оказались Краснодонский, Сватовский, Славяносербский, Новоайдарский муниципальные округа и Луганск.

Глава региона подчеркнул, что атака со стороны Украины была в период, когда ВСУ объявили так называемое перемирие, однако сами же его нарушили. Он отметил, что удары по гражданской инфраструктуре не имеют никакого военного смысла и показывают хаотичность действий Киева.

Ранее в России за четыре часа перехватили более 120 украинских дронов.

 
