Почему Европа отмечает День Победы 8-го, а Россия — 9 мая? Откуда взялись разные даты

Почему Россия и Европа отмечают победу над гитлеровской Германией в разные дни

СССР. Ленинград. Студенты Ленинградского государственного университета во время митинга в честь победы в Великой Отечественной войне

В России 9 мая ежегодно празднуют победу в Великой Отечественной войне. Но в большинстве европейских стран и в США дата праздника другая: день победы над нацистской Германией там отмечают на день раньше, 8 мая. У сложившейся традиции есть историческое объяснение. Как подписывалась капитуляция Германии в 1945 году и почему это происходило дважды — в материале «Газеты.Ru».

Попытка заключить мир без участия СССР

После самоубийства Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года и штурма Берлина казалось, что исход Второй мировой войны очевиден. Но фанатичный преемник фюрера, адмирал Карл Дениц, пытался продолжить войну с Советским Союзом остатками немецкой армии.

В планах Деница было заключение сепаратного мира с британцами и американцами. Он планировал сыграть на противоречиях в стане союзников по антигитлеровской коалиции — затем эвакуировать на Запад как можно больше частей вермахта и возобновить борьбу на Восточном фронте.

«Я беру на себя ответственность за судьбу немецкого народа в тяжелейшие часы его истории. Моей первейшей целью является спасение немцев от уничтожения их большевиками, рвущимися вперед», — заявил Дениц в радиообращении к нации 1 мая 1945 года.

Посланник Деница и ярый противник капитуляции Германии генерал Альфред Йодль прибыл 6 мая во французский Реймс — там находилась ставка западных союзников. Но планам преемников Гитлера не суждено было сбыться: генерал Дуайт Эйзенхауэр не только отказал Йодлю в компромиссе, но и потребовал сдачи немецких войск везде (не только на Западном фронте).

Кроме того, немцам поставили ультиматум: если делегация не согласится на полную капитуляцию, то союзники по антигитлеровской коалиции завершат прием беженцев, закроют фронт и возобновят бомбежки. Йодлю не оставалось ничего иного, кроме как запросить у командования полномочия для подписания соответствующего документа.

Подписание капитуляции в Реймсе 7 мая

После попытки Йодля договориться за спиной СССР Эйзенхауэр принял в своей резиденции начальника советской военной миссии в Европе генерала Ивана Суслопарова и сообщил ему о предстоящем заключении акта о капитуляции Германии. Тот внимательно изучил документ и срочно запросил указаний у Москвы.

Пока ответа из Кремля не было, в Реймсе наступила ночь.

7 мая в 2:41 по центральноевропейскому времени Йодль подписал Акт о капитуляции Германии. Уже 8 мая документ вступил в силу.

Среди прочего в нем говорилось: «Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23:01 по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года и оставаться на своих местах, где они находятся в это время».

Со стороны союзников документ подписали генерал Беделл Смит (начальник штаба Эйзенхауэра), генерал Иван Суслопаров и генерал Франсуа Севез, представитель Франции. А после церемонии представитель СССР получил депешу из Кремля, где говорилось: «Никаких документов не подписывать!» .

Повторное подписание капитуляции Германии 8 мая

Советское руководство сочло Реймский акт предварительным, поэтому настояло на проведении дополнительной церемонии по нескольким причинам:

* Еще в 1944 году Европейская консультативная комиссия разработала проект договора о безоговорочной капитуляции Германии с четко сформулированными военными, политическими и административными требованиями к властям страны. Проект одобрили правительства США, Великобритании и СССР. Реймский акт был кратким и отличался от договора, заранее разработанного и согласованного антигитлеровской коалицией.

* Подписывать договор необходимо было в Берлине, ведь именно этот город стал эпицентром фашистской агрессии, а позже — символом поверженного противника. Капитуляция должна была стать важнейшим историческим актом, подписанным не на территории, занятой западными союзниками.

* Акт должен был быть принят не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции.

* У генерала Суслопарова не было необходимых полномочий и отмашки от командования, чтобы согласовывать документ исторической важности. В критической ситуации генерал согласился подписать акт с оговоркой, сделав к нему примечание. В примечании говорилось, что заключенный в Реймсе договор не должен исключать возможности подписания другого документа, если поступит требование одной из стран-союзниц.

Союзники учли мнение Иосифа Сталина, и повторную церемонию организовали в берлинском предместье Карлсхорсте, в штабе 5-й ударной армии, где раньше размещался клуб фортификационного училища саперов вермахта.

Церемонию подписания открыл маршал Георгий Жуков, которого Сталин назначил представителем Верховного Главнокомандования советских войск. Со стороны западных союзников присутствовали:

* командующий стратегическими воздушными силами США генерал Карл Спаатс,

* маршал английской авиации Артур Теддер,

* генерал Латр де Тассиньи от Франции.

Со стороны германского командования:

* генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель,

* генерал-полковник авиации Ганс Штумпф,

* адмирал флота Ганс фон Фриденбург.

Окончательное подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил было завершено в 22:43 по центральноевропейскому времени 8 мая, или 9 мая в 00:43 по московскому времени.

Документ начинался со слов: «Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, — Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил».

Почему в СССР День Победы празднуют 9 мая

На церемонии подписания Реймского акта в штаб-квартире Эйзенхауэра присутствовала группа журналистов, которая должна была соблюдать запрет на разглашение информации до 15 часов 8 мая (это объяснили требованием советской стороны о повторной церемонии в Берлине). Но мир узнал о победе над фашизмом гораздо раньше благодаря репортеру американского новостного издания Associated Press Эдварду Кеннеди.

Как Эдвард Кеннеди рассказал миру о победе во Второй мировой войне По словам журналиста, он услышал о том, что радио во Фленсбурге передавало информацию о капитуляции Германии еще 7 мая в 14:27. Кеннеди решил, что сообщение передали с дозволения военного командования союзных войск, и потребовал снятия эмбарго. Репортеру отказали, но он позвонил в редакцию Associated Press и передал сообщение о капитуляции — о запрете на разглашение журналист умолчал. AP опубликовала новость первой, и остальные СМИ были вынуждены ссылаться на американских коллег. Мир узнал о капитуляции Германии 7 мая в 15:41 (по центральноевропейскому времени). За нарушение эмбарго Кеннеди был уволен, но до конца жизни он отстаивал собственный поступок.

8 мая после 15:00 лидеры стран-союзников официально объявили об окончании войны в Европе. Из обращения премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: «...завтра мы должны отдать должное нашим русским товарищам, чья отвага на полях сражений стала одним из важнейших слагаемых нашей общей победы».

Советские граждане узнали о Дне Победы из сообщения Совинформбюро 9 мая в 2:10 ночи. Юрий Левитан по радио зачитал текст Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Вечером того же дня Иосиф Сталин выступил с обращением к советскому народу. Он произнес: «7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая».

Даты официального объявления о капитуляции Германии стали отмечать как День Победы в разных странах.

* 8 мая победу над фашизмом отмечают в США, Великобритании, Франции и других странах Западной Европы.

* 9 мая Победу в Великой Отечественной войне отмечают в России и большинстве стран бывшего СССР. В этот день окончание Второй мировой войны также празднуют в некоторых государствах Восточной Европы (Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии).