Захарова: Армения нарушила обещание не предпринимать шаги против России
Руководство Армении нарушило обещание не предпринимать шаги против России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя саммит Армения-ЕС в Ереване, передает РИА Новости.

«Руководство Армении..., а оно, кстати, в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России», — сказала дипломат.

По ее словам, если так обстоят дела с заверениями, значит армянские власти ведут себя так «не только в Москве и не только с гражданами России».

Первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС состоялся в Ереване 5 мая 2026 года. Это событие последовало сразу за 8-м саммитом Европейского политического сообщества (ЕПС), который прошел в столице Армении 4 мая.

Главным итогом прошедших встреч стала совместная декларация Армении и Евросоюза из 44 пунктов, в которой форум был назван «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем. В документе изложены позиции по вопросу поддержки укрепления мира между Арменией и Азербайджаном и отношений Армении с Турцией, выражена обеспокоенность по поводу «продолжающейся войны» на Украине и поддержка всех усилий по достижению мира.

