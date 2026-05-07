МИД обвинил Армению в нарушении обещания не предпринимать шаги против России

Руководство Армении нарушило обещание не предпринимать шаги против России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя саммит Армения-ЕС в Ереване, передает РИА Новости.

«Руководство Армении..., а оно, кстати, в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России», — сказала дипломат.

По ее словам, если так обстоят дела с заверениями, значит армянские власти ведут себя так «не только в Москве и не только с гражданами России».

Первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС состоялся в Ереване 5 мая 2026 года. Это событие последовало сразу за 8-м саммитом Европейского политического сообщества (ЕПС), который прошел в столице Армении 4 мая.

Главным итогом прошедших встреч стала совместная декларация Армении и Евросоюза из 44 пунктов, в которой форум был назван «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем. В документе изложены позиции по вопросу поддержки укрепления мира между Арменией и Азербайджаном и отношений Армении с Турцией, выражена обеспокоенность по поводу «продолжающейся войны» на Украине и поддержка всех усилий по достижению мира.

Ранее в Совфеде напомнили Пашиняну о двух стульях после решения пропустить парад в Москве.