В Подмосковье подростки взламывали по ночам магазины ради наживы и попались

В Подмосковье полиция задержала воров-подростков с ломом и стеклобоем

В подмосковном Жуковском задержали двух 15‑летних подростков, подозреваемых в серии краж из магазинов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Ночью молодые люди с помощью лома вскрыли дверь одного из продуктовых магазинов на улице Гарнаева, похитили несколько бутылок алкоголя и кассовый ящик с 6 тыс. рублей, а спиртное спрятали под припаркованную машину в соседнем дворе.

В ту же ночь подростки взломали металлическую дверь торгового комплексса на улице Нижегородской и украли из ателье ноутбук, а из соседнего кабинета — мобильный телефон.

При патрулировании стражи порядка заметили двоих подозрительных молодых людей, попытавшихся скрыться при виде полицейской машины. Их задержали и при досмотре изъяли балаклаву, лом, стеклобой, деньги и электронную технику.

Оказалось, что юноши причастны еще к двум кражам из табачного и хлебного магазинов. Общий ущерб от пяти преступлений оценивается в около 200 тыс. рублей. Несовершеннолетних фигурантов дела о краже отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

