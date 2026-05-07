Пытавшимся взорвать замдиректора предприятия ОПК в Коломне вынесли приговор

Фигуранты дела о покушении на представителя ВПК получили до 15 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 6 лет до 15 лет колонии восемь человек, в том числе трех несовершеннолетних, которые готовили подрыв автомобилям первого замдиректора предприятия ОПК в подмосковной Коломне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что двое несовершеннолетних будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Суд установил, что подсудимых — жителей Свердловской области, Подмосковья и Приморского края — завербовали украинские спецслужбы для совершения теракта против первого заместителя директора предприятия ОПК, занятого в поставке в зону спецоперации востребованных вооружений. Трое из фигурантов — несовершеннолетние.

По данным СК, в декабре 2024 года в Коломне молодые люди, действуя по заданию куратора, за денежное вознаграждение в размере не менее 1 млн рублей собрали и попытались заложить самодельную бомбу под дно машины руководителя указанного предприятия.

В момент закладки взрывного устройства двое обвиняемых были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ. Теракт удалось предотвратить.

