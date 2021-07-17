Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 5 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Кутузовском проспекте, у дома №76.

«По предварительным данным, виновник аварии выехал на встречную сторону движения. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Не исключено, что виновник ДТП мог уснуть за рулем», — сообщили в Госавтоинспекции.

Информации о других пострадавших нет.

Отмечается, что перекрыта одна полоса в центр и 4-е в сторону Московской области.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции осуществляют отвод транспорта и регулировочно-распорядительные действия, в целях бесперебойного движения транспорта.

Ранее умер пятилетний мальчик, которого сбили вместе еще с двумя детьми на западе столицы. Двое остальных находятся в тяжелом состоянии. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.