Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

Президент России Владимир Путин запустил движение по заключительному 25-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный участок включает в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе протяженностью 25 км и пересечение ЦКАД-5 и М-10 «Россия».

Центральная кольцевая автодорога проходит в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает московские улицы от транзитного транспорта. Проект разделен на пять участков, четыре из них — платные. В среднем цена проезда составляет от 2,5 рублей за километр.

ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», позволяющей двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения — 110 км в час.

В ноябре 2020 года было открыто движение по северо-восточному участку платной трассы ЦКАД-3. Открытый участок стал частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай».