На некоторых дорогах допустимую скорость могут увеличить до 150 км/ч
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Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что на некоторых участках дорог допустимую скорость могут увеличить до 150 км/ч. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 километров в час по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно...» — сказал он.
По словам главы ГИБДД, водители будут благодарны, потому что они смогут спокойно и быстро проехать с безопасной скоростью.
Ранее Черников рассказал, что число аварий с пьяными водителями снизилось на 40% за первые пять месяцев текущего года.
По его словам, этому поспособствовали меры системного характера. Также он отметил, что в 2021 году сократилось количество аварий с пострадавшими и погибшими.
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