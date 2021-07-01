На некоторых дорогах допустимую скорость могут увеличить до 150 км/ч

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что на некоторых участках дорог допустимую скорость могут увеличить до 150 км/ч. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сейчас рассматриваем повышение скорости до 150 километров в час по отдельным участкам дороги. Там, где это безопасно...» — сказал он.

По словам главы ГИБДД, водители будут благодарны, потому что они смогут спокойно и быстро проехать с безопасной скоростью.

Ранее Черников рассказал, что число аварий с пьяными водителями снизилось на 40% за первые пять месяцев текущего года.

По его словам, этому поспособствовали меры системного характера. Также он отметил, что в 2021 году сократилось количество аварий с пострадавшими и погибшими.