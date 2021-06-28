Во Владивостоке произошло ДТП с восемью автомобилями

Восемь автомобилей столкнулись утром в понедельник, 28 июня, на улице Ивановской во Владивостоке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Отмечается, что водитель Toyota Corolla Fielder при перестроении не заметил движущуюся машину Toyota Land Cruiser и столкнулся с ней. После чего универсал врезался в заднюю часть другого автомобиля Subaru Forester. При этом кроссовер из-за сильного удара совершил наезд на пять припаркованных рядом иномарок: Nissan Qashqai, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Sprinter Carib, Toyota Corona.

В результате инцидента никто не пострадал, однако машины получили повреждения.

По данным УМВД, у водителя Toyota Corolla Fielder стаж 5 лет, к ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2021 году его не привлекали.

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