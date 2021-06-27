Москвич насмерть сбил ребенка на самокате

На севере Москвы водитель насмерть сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом передает Прокуратура столицы в Telegram.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21154, нарушив Правила дорожного движения РФ, не уступил дорогу 9-летнему мальчику, пересекавшему проезжую часть по пешеходному переходу на самокате, совершил на него наезд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок скончался на месте от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее в столице мужчина на самокате устроил ДТП. Когда на место ЧП приехали сотрудники полиции, мужчина напал на них. Пока его пытались успокоить, он прокусил руку одному из правоохранителей.