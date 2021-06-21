В Краснодарском крае 9 детей и водитель пострадали в ДТП с автобусами

Девять детей и водитель пострадали в ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла при столкновении двух автобусов, которые в составе колонны перевозили детей в Туапсинском районе.

По предварительным данным, дети получили легкие травмы.

Источник в экстренных службах в свою очередь уточнил, что у одного из автобусов отказали тормоза.

Представитель экстренных служб рассказал РИА «Новости», что авария произошла на Джубга-Сочи. В двух автобусах находились 62 ребенка, они возвращались из детского лагеря в населенном пункте Ольгинка в Краснодар. В результате столкновения одно транспортное средство загорелось, пожар удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Адыгее.