В результате аварии с экскурсионным автобусом в Ленобласти пострадали 10 человек

В результате съезда в кювет экскурсионного автобуса в Ленинградской области пострадали 10 человек, погибших нет. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

В воскресенье, 13 июня, в Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус.

«В автобусе находилось 46 пассажиров. В результате ДТП пострадали 10 человек, которые госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Согласно информации СК, на фоне неблагоприятных дорожных условий (сильного дождя) водитель автобуса не справился с управлением. В результате он съехал в кювет и перевернулся.

В связи с аварией на место прибыла следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела, а также сотрудников полиции.

В ходе ликвидации последствий аварии спасателями была произведена деблокировка пострадавшего. На месте происшествия работала дежурная смена 139 пожарной части противопожарной службы, добавили представители МЧС.

Ранее в Челябинской области свадебный кортеж сбил двух детей. Авария произошла 11 июня в 14.20 по местному времени в городе Троицк.