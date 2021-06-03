Мантуров анонсировал создание электромобиля Aurus

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в России разрабатывается электрический автомобиль на базе семейства машин представительского класса Aurus, сообщает РИА «Новости»

Кроме того, министр промышленности отметил, что в Минпромторге рассматривают возможность организации серийного производства автомобилей Aurus на водородном топливе.

«В дальносрочной перспективе, это пока лабораторный образец. Мы сначала должны отработать технологии на лабораторном образце, посчитать и понять, на какие типы автомобилей это лучше адаптируется, какой под это рынок, чтобы посчитать потребительский спрос. Премиальный сегмент это вообще будет воспринимать? Или электродвижение больше воспринимается на премиальном сегменте», — считает Мантуров.

Ранее в России представили первый в мире водородный автомобиль представительского класса.