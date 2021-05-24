В Госдуме за использование поддельных госномеров предложили наказывать по УК

В Госдуме готовится законопроект с поправками в ст. 326 УК РФ, вводящий новую меру ответственности за регулярные и умышленные нарушения водителей с использованием поддельных госномеров. Об этом сообщают «Известия».

Согласно документу, в новой редакции статья будет называться «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства».

За это нарушение предлагается ввести наказание в виде обязательных работ на срок до 300 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сегодня, согласно КоАП, за использование поддельных номеров без цели совершить преступление водитель может быть лишен прав управления автомобилем на срок от шести месяцев до года. Он пояснил, что эта мера не останавливает систематических нарушителей ПДД, которые создают опасные для жизни ситуации. Также Нилов подчеркнул, что, как правило, нарушителями становятся «не бедные люди». Поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы.

Ранее регистрировать автомобили разрешили в МФЦ.